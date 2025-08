McDonald's ha raggiunto nuovi massimi dall'inizio di giugno, dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre del 2025 📊

McDonald’s ha pubblicato i risultati per il secondo trimestre del 2025, che si sono rivelati in gran parte migliori delle aspettative del consenso. L’azienda ha registrato una crescita delle vendite, favorita da nuove partnership, tra cui quella con il film di Minecraft, che ha contribuito a rinnovare l’interesse verso la catena di fast food. A livello di vendite comparabili (riferite ai ristoranti aperti da almeno 13 mesi), la società ha registrato un aumento del 3,8% su base annua. Si tratta di un miglioramento rispetto al calo dell’1% registrato nello stesso periodo del 2024, e di un dato nettamente superiore rispetto alla crescita prevista del 2,49%. Questo slancio è stato sostenuto principalmente dai mercati internazionali, dove le vendite comparabili sono aumentate del 4% su base annua. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Queste tendenze hanno portato a un aumento dei ricavi del 5% su base annua, raggiungendo i 6,8 miliardi di dollari. A causa della maggiore incidenza dei ricavi internazionali in questo trimestre, si è registrato anche un effetto positivo sul risultato operativo, cresciuto dell’11% su base annua a 3,23 miliardi di dollari. Tenendo conto delle variazioni del mercato valutario (con il dollaro indebolitosi rispetto a un paniere di valute rispetto al 2° trimestre 2024), l’utile operativo è aumentato dell’8% su base annua. Questo ha avuto un impatto anche sull’utile per azione (EPS), che si è attestato a 3,14 dollari, in crescita del 12% su base annua (+10% su base annua al netto degli effetti valutari). Il messaggio complessivo dei risultati trimestrali resta positivo, ma per gli investitori la domanda chiave sarà se l’azienda riuscirà a mantenere una solida crescita dei ricavi nei prossimi trimestri senza legare i risultati a mode passeggere, eventi o forti sconti. Negli ultimi trimestri, McDonald’s ha infatti aumentato notevolmente ricavi e volumi di vendita attraverso promozioni, rivolte soprattutto a una clientela molto sensibile ai cambiamenti di prezzo. RISULTATI FINANZIARI PER IL 2° TRIMESTRE 2025 Vendite comparabili: +3,8% vs. -1% a/a; previsione +2,49%

Vendite comparabili negli USA: +2,5% vs. -0,7% a/a; previsione +2,33%

Vendite comparabili nei mercati internazionali: +4%; previsione +1,84%

Vendite comparabili nei mercati in licenza in via di sviluppo: +5,6%; previsione +3,64%

Utile per azione (EPS): $3,14 vs. $2,80 a/a

EPS rettificato: $3,19 vs. $2,97 a/a; previsione $3,14

Ricavi: $6,84 miliardi, +5,4% a/a; previsione $6,7 miliardi

Utile operativo: $3,23 miliardi, +11% a/a Grafico McDonald’s (D1) Dopo aver toccato i minimi da gennaio a metà giugno, le azioni McDonald’s si sono mosse in un trend rialzista durato quasi due mesi. L’aumento di circa 2,7% seguito alla pubblicazione dei risultati ha spinto il prezzo delle azioni verso il primo livello chiave di resistenza dopo la fase di consolidamento della scorsa settimana, definito dal ritracciamento di Fibonacci al 61,8%, nei pressi dei 306 dollari. Il superamento di questo livello potrebbe fornire solidi argomenti ai rialzisti per proseguire il trend, soprattutto alla luce di un possibile incrocio rialzista delle medie mobili esponenziali, con la EMA20 (linea gialla chiara nel grafico) che potrebbe superare le altre. Fonte: xStation

