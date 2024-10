Apple scende e si riprende. Oggi Inflazione tedesca e Disoccupazione UK in attesa di domani

Una giornata di recupero quella che abbiamo visto oggi sui mercati azionari che di fatto hanno visto degli ottimi rendimenti dopo le brutte chiusure tecniche viste settimana scorsa. Tutti gli indici vedono degli ottimi rendimenti su base giornaliera, dinamiche rialziste che di fatto hanno caratterizato tutta la giornata senza vedere ripensamenti importanti dal punto di vista della direzionalitá. La giornata ha visto anche la presentazione dei nuvoi prodotti Apple che di fatto non hanno influito in modo determinante sull'andamento del titolo se non nel brevissimo termine.



APPLE CROLLA IN PRESENTAZIONE E SI RIPRENDE IN CHIUSURA



Il titolo ha visto un forte ribasso subito dopo l'inizio della presentazione dei nuovi prodotti. Apple presenta quindi anche il nuovo Iphone che andrá ad integrare la tecnologia Apple Intelligence ma non da subito, anzi, arriverá tra qualche mese. In pratica hanno presentato un hardware che potenzialmente potrebbe utilizzare appieno l'IA per il suo utilizzo e questo é rimandato solamente ai prossimi mesi, un dettaglio che ha lasciato sicuramente perplesso gran parte del pubblico. Il titolo perde circa il -1,9% dai massimi della seduta per poi riprendersi nelle ultime due ore di negoziazione in chiusura di serata portandosi di nuovo sui massimi di giornata.



OGGI INFLAZIONE GERMANIA E DISOCCUPAZIONE UK



Tra i dati piú importanti di oggi sicuramente abbiamo l'inflazione della Germania prevista al ribasso sotto il target a 1,9%. Germania in rallentamento, un qualcosa che giá era divenuto palese lo scorso anno, periodo in cui il Dax registrava i suoi massimi estivi in pieno rallentamento economico, un rallentamento che ora é sotto gli occhi di tutti e che oramai é divenuto talmente palese da non essere piú ignorabile. Oggi é anche il giorno della disoccupazione in Uk che va ad imitare la disoccupazione Usa. La disoccupazione é infatti prevista in calo dal 4,2% al 4,1%, un dato alquanto curioso considerando il fatto che Usa e Uk risultano essere delle economie totalmente differenti dal punto di vista della struttura.



MERCATI IN ATTESA DELL'INFLAZIONE USA DI DOMANI



Palese l'attesa dei mercati per la giornata di domani, evento market mover della settimana, forse piú del taglio tassi previsto in Europa. Secondo il Bls l'inflazione si trova al 2,9% e potrebbe scendere fino al 2,6%. Al momento truflation vede invece un'inflazione a 1,17%, un dato bassissimo che potrebbe suggerire come l'inflazione prossima potrebbe scendere fortemente e ben oltre il 2,6%. I mercati sembrano quindi attendere su livelli piú alti dei minimi della scorsa settimana lasciando cosí l'interrogativo circa un possibile proseguimento del trend ribassista per questa settimana, un trend che sarebbe piú che legittimo intraprendere considerando la dinamica tecnica altamente favorevole ad un proseguimento del ribasso.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.