US OPEN: le azioni si ritirano dai massimi storici, la tecnologia guida le perdite, i rendimenti rimbalzano (01.07.2025)

Wall Street torna alla cautela, mentre i dati robusti sul mercato del lavoro e le dichiarazioni del Presidente della Fed, Jerome Powell, che confermano l’intenzione di mantenere i tassi stabili, spingono indietro le aspettative di tagli ai tassi di interesse. Il Nasdaq registra la perdita maggiore (-0,8%), seguito dall’S&P 500 (-0,2%) e dal Russell 2000 (-0,1%). Il Dow Jones è l’unica eccezione oggi (+0,5%), sostenuto principalmente dai settori sanitario e dei materiali. Il pacchetto odierno di dati macroeconomici supporta l’approccio attendista della Fed. Sebbene il rapporto ISM manifatturiero abbia mostrato una contrazione del settore meno marcata del previsto, le pressioni sui prezzi permangono. Questo, unito a un maggiore appetito per l’assunzione (come indicato dal rapporto JOLTS più forte del previsto), pesa sui recenti segnali accomodanti provenienti dai rappresentanti della Fed, alimentando contemporaneamente i rendimenti dei titoli di Stato USA. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Volatilità nei settori del DJIA. Fonte: Bloomberg Finance LP US100 (H1) I futures del Nasdaq hanno perso slancio dopo aver chiuso il trimestre a nuovi massimi storici. Il contratto è ora sceso ben al di sotto della sua media mobile esponenziale a 24 ore, con gli acquirenti incapaci di mantenere il livello di supporto intorno a 22.760. Tesla ha guidato il calo, perdendo il 6% e diventando il principale fattore di trascinamento dell’indice. Anche i principali titoli del settore dei semiconduttori hanno pesato negativamente sulle performance, con Nvidia in calo del 2,9%, Broadcom che perde il 3% e AMD che scivola del 3,6%. Source: xStation5 Company news: Le azioni AMC sono scese del 7,7% dopo l’annuncio di un accordo di ristrutturazione del debito con i principali creditori. L’accordo prevede un nuovo finanziamento di 223 milioni di dollari, uno scambio debito-azioni da 143 milioni di dollari e una possibile totalizzazione dell’equity fino a 337 milioni di dollari. Inoltre, risolve le controversie legali relative alle obbligazioni 2029 e contribuisce a rifinanziare il debito in scadenza nel 2026, alleviando la pressione finanziaria a breve termine.

Le azioni di Insulet, Dexcom e di altri produttori di dispositivi per il diabete sono calate dopo che i regolatori statunitensi hanno proposto di passare a un modello di pagamento mensile a noleggio per le pompe per insulina e i sistemi CGM, sostituendo l’attuale struttura di noleggio con riscatto. Il CMS ha inoltre introdotto un piano di gare competitive. Gli analisti ritengono che i rischi finanziari immediati siano limitati, ma prevedono una maggiore pressione sui prezzi e un aumento della concorrenza, soprattutto per Tandem e Beta Bionics.

Le azioni Tesla sono in calo del 6% a seguito del riacutizzarsi delle tensioni tra Donald Trump ed Elon Musk. Trump ha minacciato di revocare i sussidi per le aziende di Musk e ha accennato a una revisione del suo status di immigrazione, dopo che Musk ha criticato il disegno di legge fiscale del presidente. La rinnovata faida segue i piani del GOP di eliminare gradualmente il credito d’imposta di 7.500 dollari per i veicoli elettrici, un vantaggio fondamentale per Tesla.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.