Arista Networks diminuisce dopo la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre 📊

Arista Networks (ANET.US) ha riportato risultati superiori alle aspettative, registrando la crescita dei ricavi più alta degli ultimi cinque trimestri. Inoltre, la società ha confermato le sue previsioni per il 2025. Tuttavia, nella reazione iniziale del mercato, le contrattazioni pre-market hanno mostrato lievi ribassi. Gli investitori restano cauti a causa dell’elevata concentrazione dei ricavi dell’azienda provenienti dalle Big Tech. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le contrattazioni pre-market si sono fermate su un livello di supporto chiave, definito dal limite inferiore del trend rialzista in atto dalla metà del 2024. Fonte: xStation L'azienda ha superato le aspettative del mercato in tutti i principali indicatori. Ha registrato ricavi per 1,93 miliardi di dollari, con una crescita del 25% su base annua. La crescita dinamica dei ricavi di Arista è iniziata nel 2022, ma nella seconda metà del 2023 l'effetto di una base di confronto elevata ha contribuito a un rallentamento. Di conseguenza, i dati del 4Q24 segnano la maggiore crescita dei ricavi dal 3Q23, con un nuovo record di vendite. Tuttavia, il costo dei ricavi è aumentato a un ritmo più rapido rispetto ai ricavi stessi, determinando un calo di 1,3 punti percentuali del margine operativo rispetto al 4Q23. Nonostante ciò, il margine operativo del 47% resta superiore di 2 punti percentuali alle attese. Per il 2025, Arista ha confermato le sue precedenti previsioni, stimando una crescita dei ricavi del 17% su base annua, per un totale di 8,2 miliardi di dollari. Questa stima, considerata prudente, ha sollevato dubbi sulla spesa delle Big Tech (soprattutto Microsoft e Meta) nello sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa. Data la crescente dipendenza di Arista da questo segmento, gli investitori temono che un eventuale rallentamento degli investimenti da parte dei principali attori possa mettere a rischio i suoi elevati tassi di crescita. Risultati 4Q24 EPS rettificato: $0,65 (stima: $0,57)

$0,65 (stima: $0,57) Ricavi: $1,93 miliardi (+25% a/a) (stima: $1,9 miliardi)

$1,93 miliardi (+25% a/a) (stima: $1,9 miliardi) Ricavi da prodotti: $1,61 miliardi (+23% a/a) (stima: $1,6 miliardi)

$1,61 miliardi (+23% a/a) (stima: $1,6 miliardi) Ricavi da servizi: $322,3 milioni (+40% a/a) (stima: $294,5 milioni)

$322,3 milioni (+40% a/a) (stima: $294,5 milioni) Costo dei ricavi: $699,4 milioni (+29% a/a) (stima: $688,3 milioni) Costo dei prodotti: $643,6 milioni (+30% a/a) (stima: $633,7 milioni) Costo dei servizi: $55,8 milioni (+23% a/a) (stima: $58,6 milioni)

$699,4 milioni (+29% a/a) (stima: $688,3 milioni) Margine operativo rettificato: 47% vs. 48,3% anno precedente (stima: 44,9%)

47% vs. 48,3% anno precedente (stima: 44,9%) Margine lordo rettificato: 64,2% vs. 65,4% anno precedente

