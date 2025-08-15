New del Mattino (15.08.2025)

Il sentiment di mercato nelle azioni resta positivo , con gli investitori poco scossi dai dati PPI USA di ieri, più alti delle attese, che hanno mostrato il maggior aumento in due anni ( servizi +1,1% m/m, prezzi alla produzione +0,9% ).

Gli indici USA sono in rialzo: l’ US30 guadagna oltre lo 0,5%, toccando un nuovo massimo storico a 45.352 punti . Il VIX ha aperto con un gap al rialzo di quasi il 17% dopo il rollover dei contratti. Il report sulle vendite al dettaglio di luglio negli USA uscirà alle 12:30 GMT .

Evento principale della giornata : incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska . I primi commenti ufficiali dal vertice sono attesi intorno alle 21:30 ora di Varsavia .

Il dollaro USA si indebolisce leggermente dopo i guadagni di ieri e il mercato appare meno certo di un taglio dei tassi di 25 pb a settembre. Trump ha dichiarato che gli USA stanno valutando l’acquisto di una quota non specificata di Intel , facendo balzare il titolo di diversi punti percentuali. Secondo fonti non ufficiali, l’obiettivo sarebbe sostenere la produzione domestica di chip e creare un hub in Ohio — progetto promesso da anni da Intel.

In Europa, il sentiment è ugualmente positivo, con i principali indici, incluso il DAX tedesco , in crescita. I future asiatici mostrano un andamento misto: il JP225 +1% , mentre gli indici cinesi calano dopo dati macroeconomici sotto le attese.

A luglio, le vendite al dettaglio in Cina sono salite del 3,7% a/a , sotto le stime (4,6%) e il dato precedente (4,8%). La produzione industriale è cresciuta del 5,7% a/a , contro attese del 6% e il 6,8% di giugno. La disoccupazione è salita al 5,2% (dal 5% di giugno e sopra il 5,1% previsto). Gli investimenti fissi in aree urbane sono aumentati dell’ 1,6% a/a , sotto le attese (2,6%) e in calo dal 2,7% di giugno.

Bitcoin +1% , con Cardano, Dogecoin e Avalanche tra i migliori performer del mercato crypto. Ethereum rimbalza oltre il 4% , tornando a 4.660 USD dopo il calo di ieri. Il Segretario al Tesoro USA Bessent ha dichiarato che le riserve di Bitcoin del governo fungeranno da riserva strategica.

Il gas naturale guadagna oltre l’1%, mentre il petrolio scende leggermente. Volatilità limitata per le materie prime agricole e i metalli industriali. Nei metalli preziosi, il platino spicca con +0,7% .

Ieri Trump ha definito il Brasile un “pessimo” partner commerciale per gli USA, mentre Messico e Canada “faranno qualunque cosa gli Stati Uniti vogliano”. Ha inoltre affermato che, se il vertice con la Russia andrà bene, un secondo incontro sarà organizzato rapidamente — forse con la partecipazione di politici europei .

Il negoziatore commerciale giapponese Akazawa ha dichiarato che il Paese sta subendo gravi conseguenze dalle tariffe USA e che il governo pubblicherà un rapporto a metà settembre. Un report di Fitch segnala che anche i produttori automobilistici giapponesi e sudcoreani sono stati penalizzati.

