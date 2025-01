Attenzione alle Obbligazioni

Azionario Usa chiuso

Azionario Usa chiuso per le commemorazioni a Jimmy Carter, mercati europei aperti e report Challenger in via di pubblicazione, questa la foto della giornata di oggi. Al momento il dollaro si presenta ancora forte con le majors che soffrono, mentre il mercato azionario globale rimane ancora in una fase di assestamento dove alcuni indici performano meglio o peggio di altri sembrando cosí disallineati tra loro, in attesa di movimenti corali che potremmo aspettarci giá dalla giornata di venerdí quando usciranno i primi veri dati importanti del mese. Le obbligazioni sono al centro dell'attenzione degli operatori, soprattutto quelle di Uk e Usa che risultano essere le piú redditizie per le scadenze lunghe, mentre un occhio di riguardo va riservato al Giappone.



OBBLIGAZIONI. ATTENZIONE ALLO SPREAD 2-10 ANNI USA



Obbligazioni vendute e palesi tensioni sui mercati proprio su questo comparto. Osservando i dati storici delle obbligazioni e i loro movimenti nel lungo periodo, possiamo osservare come l'allargamento degli spread di rendimento tra il T-Note a 10 anni e quello a 2 anni ha sempre preceduto una fase di ribasso dei rendimenti nel corso dei mesi successivi, solitamente accompagnato da un ciclo di taglio dei tassi di interesse. Quindi, rendimento a 10 anni che supera il rendimento a 2 anni e successivo allargamento degli spread hanno sempre portato ad un calo dei rendimenti soprattutto in corrispondenza di un clima a tassi alti all'interno di un ciclo di tagli. Possiamo notare nel grafico come nella linea verticale che identifica i massimi dei rendimenti, come il rendimento a 2 anni (linea gialla) ha intrapreso un percorso discendente molto piú marcato rispetto al rendimento a 10 anni (linea bianca) con conseguente allargamento dello spread di rendimento. Questa condizione si sta ripetendo, probabilmente dobbiamo aspettare ancora qualche mese prima di vedere la sua realizzazione. Al momento lo spread tra 2-10 anni é a favore del decennale per circa 40 punti base.



Spread dei rendimenti dei T-Note a 2-10 anni - Fonte: TradingView - Studio: David Pascucci XTB



OBBLIGAZIONI UK E GIAPPONE



Grande attenzione meritano le obbligazioni Uk e del Giappone in quanto proprio nel 2022, in corrispondenza di un forte rafforzamento del dollaro, abbiamo assistito a due interventi da parte delle rispettive banche centrali direttamente sul mercato obbligazionario, prima la BoE poi la BoJ. Le condizioni in quel caso erano estreme, i rendimenti del Glit erano letteralmente schizzati verso l'alto con forza in pochissimi giorni mentre il cambio GbpUsd era crollato, diversa la situazione del Giappone che é intervenuta sull'obbligazionario per calmare il forte deprezzamento dello yen, poi oggetto di un intervento diretto sul valutario. Al momento non sembra essere questa la condizione emergenziale, sicuramente BoE e BoJ stanno monitorando attentamente la situazione per stabilire cosa fare per il futuro. Al momento i Gilt risultano avere i rendimenti piú marcati sulla scadenza decennale che arriva al 4,8%, mentre per il Giappone abbiamo di netto superato la soglia del 1% e siamo arrivati a sfiorare 1,20%. Questa condizione del Giappone potrebbe portare la BoJ ad agire, non sappiamo quando e non sappiamo come visto che le tensioni per il Giappone sono palesi anche sul mercato valutario.



DOLLARO FORTE IN ATTESA DEI DATI DEL LAVORO



Dollaro forte in attesa dei dati del mercato del lavoro di venerdí, una condizione che si porta avanti oramai da mesi e che sembra non avere ancora una fine. Preoccupa il cambio UsdJpy che si ritrova ancora a quotare i 158, livello importantissimo per la BoJ che rimane al momento immobile, mentre su EurUsd si rimane ancora a ridosso di 1,03. GbpUsd crolla nella giornata di ieri per via del forte aumento dei rendimenti dei Gilt a 10 anni, di conseguenza le tensioni sul mercato della liquditá risultano essere alquanto palesi. Mercati azionari americani chiusi, Europa al test dei massimi e si attende quindi la giornata di domani quando usciranno i Nonfarm Payrolls e i dati sul tasso di disoccupazione Usa.