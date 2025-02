Attesa per Inflazione Usa

Nikkei in positivo La settimana entrante sará meno carica di dati macro rispetto le scorse due che hanno visto i meeting delle banche centrali e l'uscita delle trimestrali, oltre l'ultimo dato sul tasso di disoccupazione Usa sorprendentemente positivo grazie alle revisioni della popolazione Usa. Questa settimana uscirá l'inflazione Usa, nel mentre Powell parlerá al "Semiannual Monetary Policy Report to Congress" sia martedí che mercoledí, successivamente usciranno il Pil di Uk e Ue per il Q4 del 2024 e i dati PPI e Vendite al Dettaglio Usa.



DISOCCUPAZIONE USA, UN'ILLUSIONE?



Venerdi sorprende il dato della disoccupazione al 4%, un dato in calo rispetto alle stime e uscito positivamente per via delle modifiche apportate in seguito alle revisioni annunciate dal Bls nel report di gennaio. Il dato fa sorgere degli interrogativi circa la sua bontá in quanto le richieste di sussidi di disoccupazione rimangono ancora sui livelli massimi da luglio, i dati Jolts sulle aperture di nuovi lavori e cessazioni di rapporti di lavoro vedono un calo dei posti di lavoro vacanti e un aumento dei rapporti di lavoro cessati, inoltre Andrew Challenger comunica nel report del mercato del lavoro che gennaio é un buon mese ma per febbraio iniziamo a vedere dei segni di cedimento per il mercato del lavoro. Le revisioni negative dei Nonfarm Payrolls ammontano a oltre 550.000 posti di lavoro, altro dato che peggiora la lettura del mercato, inoltre le ore lavorate a settimana si trovano sui livelli del 2020, in pieno periodo pandemico. Come é possibile quindi un dato buono sulla disoccupazione? Semplice, grazie alla revisione sono stati inseriti circa 2 milioni di nuovi lavoratori, si presume grazie all'immigrazione e questo dato ha di fatto modificato la percezione dello stato di salute del mercato del lavoro che in ogni caso non modifica il suo trend di peggioramento che al momento risulta smorzarsi leggermente. Il trend di lungo della disoccupazione é e rimane in peggioramento, é solo questione di tempo.



INFLAZIONE USA SOTTO OSSERVAZIONE



Inflazione Usa in uscita mercoledí al 2,9%, livelli che rimangono ancora sostenuti al di sopra del target del 2%. Secondo Truflation, ente che si occupa di calcoli econometrici sull'inflazione Usa in tempo reale, l'inflazione Usa si troverebbe a ridosso del 2,1%. Questo non significa che il dato di mercoledí uscirá al 2,1% ma dovrebbe darci un'indicazione su quello che é il sentiero dell'inflazione visto che fino ad un mese fa l'inflazione misurata da truflation era in linea con i dati rilasciati dal Bls. Al momento l'inflazione rimane quindi relativamente alta rispetto al target, vedremo mercoledí se il dato uscirá al di sotto delle aspettative che prevedono il dato stabile, oppure rimarrá a ridosso dei livelli attuali.



SETTIMANA TECNICA



Sicuramente una settimana meno turbolenta rispetto alle scorse dal punto di vista dei dati macro ma allo stesso tempo non necessariamente calma dal punto di vista tecnico. Le chiusure della scorsa settimana non sono state eccezionali per i mercati azionari che hanno visto delle flessioni interessanti proprio dal punto di vista tecnico e del movimento dei prezzi. Abbiamo visto dei segni di cedimento proprio in corrispondenza dell'uscita dei dati occupazionali Usa di venerdí, un ribasso violento considerando l'attacco ai massimi da parte dei mercati. Attenzione quindi alla dinamica ribassista di breve nata venerdí e grande attenzione é riservata ai massimi della scorsa settimana che potrebbero essere visti come livelli tecnici di estrema attenzione per il mese di febbraio, i primi massimi venduti da qualche settimana a questa parte oltre gli scossoni derivanti da Deep Seek e dai dazi. Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.