DE40: Le azioni europee scivolano a causa dell'ansia tariffaria (04.07.2025)

I mercati europei registrano forti ribassi, mentre cresce l’ansia degli investitori in vista della scadenza ormai imminente dei negoziati sui dazi. La promessa di Donald Trump di inviare lettere di avvertimento ai partner commerciali, dichiarando che “dovranno pagare per fare affari negli Stati Uniti”, ha riacceso i timori nei settori chiave (automotive, minerario, acciaio e alluminio). La maggior parte degli indici blue chip scambia a metà seduta in territorio negativo (DAX: -0,7%; CAC40: -1%; FTSE 100: -0,2%; FTSE MIB: -0,9%; IBX35: -1,75%; SMI: -0,6%). All’interno dell’Euro Stoxx 600, il settore IT è il principale freno, con titoli di peso come ASML Holding (-2,6%), SAP (-1%) e STMicroelectronics (-1,3%) che trascinano l’indice al ribasso. I farmaceutici sono l’unico comparto in positivo, grazie soprattutto alla buona performance di Novo Nordisk (+1,3%). Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Volatilità nei settori dell’Euro Stoxx 600. Fonte: Bloomberg Finance LP DE40 (H1)

I futures sul DAX sono scesi al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% (H1) all’inizio della sessione europea e da allora sono rimasti sotto tale soglia. Con l’inasprimento delle tensioni commerciali in vista della scadenza dei negoziati del 9 luglio, un forte rimbalzo appare improbabile. I livelli chiave da monitorare sono 23.900 come resistenza e 23.775 come supporto. Il trend piatto di entrambe le EMA evidenzia la mancanza di momentum e lo stato generale di stagnazione dei mercati europei. Fonte: xStation5 Company news: Air France-KLM (AF.FR) ha avviato il processo per aumentare la propria partecipazione nella compagnia scandinava SAS fino a una quota di controllo del 60,5%, acquisendo azioni da Castlelake e Lind Invest . L’operazione mira a rafforzare il processo di consolidamento nel settore aereo europeo e a intensificare la concorrenza con Lufthansa e IAG . Il governo danese manterrà una partecipazione del 26,4%. SAS, uscita dal processo di ristrutturazione sotto il Chapter 11 , ha mostrato segnali di ripresa e sta ampliando la propria flotta. Air France-KLM era entrata nel capitale di SAS nel 2023 con un’opzione per acquisire il controllo di maggioranza.

ha avviato il processo per aumentare la propria partecipazione nella compagnia scandinava fino a una quota di controllo del 60,5%, acquisendo azioni da e . L’operazione mira a rafforzare il processo di consolidamento nel settore aereo europeo e a intensificare la concorrenza con e . Il governo danese manterrà una partecipazione del 26,4%. SAS, uscita dal processo di ristrutturazione sotto il , ha mostrato segnali di ripresa e sta ampliando la propria flotta. Air France-KLM era entrata nel capitale di SAS nel 2023 con un’opzione per acquisire il controllo di maggioranza. Airbus (AIR.FR): La compagnia spagnola Iberia sta registrando performance migliori del previsto con i nuovi jet Airbus A321XLR , che permettono di operare rotte a lungo raggio profittevoli, prima irraggiungibili per i narrowbody. L’efficienza nei consumi di questi aeromobili ha aumentato la flessibilità operativa, consentendo voli stagionali verso Washington e maggiori frequenze su Boston. Iberia, parte del gruppo IAG, ha ricevuto il suo primo A321XLR a novembre e prevede di espandere la flotta, nonostante piccoli ritardi nelle consegne. La compagnia, oggi uno dei principali contributori agli utili di IAG, destinerà il 70% del suo piano di investimenti da 6 miliardi di euro entro il 2030 all’acquisto di nuovi aeromobili.

La compagnia spagnola sta registrando performance migliori del previsto con i nuovi jet , che permettono di operare rotte a lungo raggio profittevoli, prima irraggiungibili per i narrowbody. L’efficienza nei consumi di questi aeromobili ha aumentato la flessibilità operativa, consentendo voli stagionali verso Washington e maggiori frequenze su Boston. Iberia, parte del gruppo IAG, ha ricevuto il suo primo A321XLR a novembre e prevede di espandere la flotta, nonostante piccoli ritardi nelle consegne. La compagnia, oggi uno dei principali contributori agli utili di IAG, destinerà il 70% del suo piano di investimenti da all’acquisto di nuovi aeromobili. Commerzbank (CBK.DE) prevede di cedere un’importante operazione di trasferimento del rischio (SRT) legata a 2 miliardi di euro di prestiti corporate, per liberare capitale e rafforzare la propria indipendenza in un contesto di rinnovato interesse di UniCredit per un'acquisizione. L’operazione SRT, del valore di circa 140 milioni di euro, fa parte della strategia della CEO Bettina Orlopp volta a ridurre di 10 miliardi di euro gli asset ponderati per il rischio entro il 2028. Moody’s ha recentemente migliorato il rating di Commerzbank, mentre il mercato europeo degli SRT è in crescita, con diverse banche che stanno esplorando operazioni simili.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.