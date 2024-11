Attesa per Nvidia

Oggi Inflazione UK Il mercato oggi attende il grande evento della trimestrale di Nvidia che uscirá dopo le 22:00 ora italiana, a chiusura cash Usa. Viste le trimestrali delle big tech, quella di Nvidia si prospetta essere una trimestrale piú che buona ma l'incognita principale rimane una sola, il verdetto del mercato il cui esito rimane una vera e propria incognita. Tutte le trimestrali delle big tech uscite nel corso delle ultime settimane sono state di fatto buone, ma il mercato non ha sempre reagito bene, esempio plateale di ció é stata Microsoft che fino ad ora non ha piú rivisto i livelli pre-trimestrale. Sul fronte macro, solamente l'uscita del tasso di inflazione in Uk é il dato di oggi, per il resto non abbiamo nulla neanche dagli Usa nel corso del pomeriggio.



I DATI MACRO DI IERI E DI OGGI

Passano in sordina i dati di ieri degli Usa sul settore immobiliare che ha visto di fatto un freno nella costruzione di nuove case e un ribasso dei permessi per nuove costruzioni. Questo dato si accompagna a quello relativo alle vendite di case esistenti, uscito il mese scorso a 3,84 milioni di unitá, il dato piú brutto da 14 anni a questa parte, dato che vedrá la nuova uscita nel corso della giornata di domani e che potrebbe essere molto importante per valutare la bontá dell'inflazione Usa la cui componente immobiliare, o meglio la componente shelter (affitti) pesa circa 1/3 di tutto il dato. Al momento peró i mercati si concentrano sui dati del lavoro che usciranno domani circa le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione, antipasto del dato sul tasso di disoccupazione in uscita il 6 dicembre. Oggi uscirá l'inflazione in Uk, prevista passare da 1,7% al 2,2%, in linea con le altre inflazioni di Usa e Ue che sono di fatto aumentate nell'ultimo data-release.



DOLLARO DA INVERSIONE?



A livello tecnico non abbiamo alcuna conferma del fatto che il dollaro potrebbe invertire la rotta a favore di un nuovo apprezzamento di EurUsd, GbpUsd e UsdJpy, ma le considerazioni da fare in merito sono molte, a partire dalla situazione del Giappone. Con i tassi di interesse sui titoli a 10 anni a circa il 1,05%, la BoJ dovrebbe intervenire sul mercato obbligazionario comprando titoli, questo é quanto stabilito dalla stessa BoJ nell'ultimo framework di politica monetaria. Inoltre dovremmo considerare il fatto che il cambio si trova su livelli molto elevati, livelli che nel corso di questi ultimi due anni hanno visto molteplici interventi diretti sul mercato valutario, ne consegue una situazione meritevole di attenzione, soprattutto per quanto riguarda un possibile ritorno dell'apprezzamento dello yen nel corso delle prossime settimane. Altra situazione da monitorare é quella di EurUsd e GbpUsd che si trovano su vecchi minimi importanti su base mensile. Ad esempio l'area di 1,05 per EurUsd rappresenta un'area di minimi di lungo periodo che risulta essere fondamentale dal 2015, in sostanza sono livelli rilevanti nell'ultimo decennio, pertanto vedere un possibile apprezzamento da questi livelli risulta piú che ragionevole. GbpUsd risulta invece piú forte di EurUsd sul mercato, in quanto a livello tecnico risulta essere ancora relativamente lontana da dai minimi visti nel post-brexit intorno a 1,18-1,20. Si attendono quindi conferme sui timeframe settimanali prima di vedere effettivamente dei cambi di direzione rilevanti, quindi dovremmo attendere giorni prima di vedere conferme di un'inversione del dollaro.



AZIONARIO IN ATTESA DI NVIDIA



Mercati di fatto deboli nelle ultime settimane, soprattutto Giappone e Europa che a quanto pare faticano molto a ritrovare i massimi visti poco prima delle elezioni Usa. Nel frattempo i mercati americani risultano indeboliti dalla scorsa settimana, molto probabilmente sono in attesa della trimestrale di Nvidia di oggi, un vero e proprio evento market mover di breve, inoltre sono concentrati sui numeri del mercato del lavoro, numeri che saranno fondamentali per decretare definitivamente la volontá della Fed nel tagliare i tassi di interesse per la prossima riunione di politica monetaria del 18 dicembre. La giornata di oggi potrebbe essere una giornata attendista dal punto di vista della direzionalitá, pertanto ci si aspetta quello che potremmo definire un "trading day", ossia una giornata tecnica dove il mercato va a scambiare su massimi e minimi dei giorni scorsi senza uscire dalla tendenza principale attuale. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

