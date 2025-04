Azioni Chipotle stabili nonostante il taglio delle previsioni di vendita annuali

Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG.US) è rimasta stabile giovedì dopo che la catena di ristoranti fast-casual ha abbassato le previsioni di vendite per l'intero anno e ha riportato il suo primo calo delle vendite trimestrali in quasi cinque anni. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Risultati del Q1 sotto le aspettative Chipotle ha riportato utili del primo trimestre di 29 centesimi per azione rettificata, leggermente sopra la stima degli analisti di 28 centesimi, ma le vendite comparabili sono diminuite dello 0,4%, ben al di sotto della crescita prevista dell'1,74%. I ricavi sono aumentati del 6,4% a 2,88 miliardi di dollari, ma non hanno raggiunto la previsione di 2,94 miliardi di dollari. Il calo delle vendite è stato guidato da una diminuzione del 2,3% nelle transazioni, parzialmente compensato da un aumento dell'1,9% nella dimensione media del conto. I parametri di performance hanno mostrato risultati contrastanti, con il margine operativo a livello di ristorante al 26,2%, superiore alla stima del 25,9%, mentre l'azienda ha aperto 57 nuovi ristoranti rispetto ai 58 previsti. Le vendite medie per ristorante hanno raggiunto i 3,19 milioni di dollari, leggermente sopra i 3,17 milioni di dollari previsti. Vendite dei negozi. Fonte: Bloomberg L.P. Previsioni riviste al ribasso L'azienda ha abbassato le previsioni per l'anno fiscale 2025: Le vendite comparabili dei ristoranti ora sono previste in una fascia a singolo dato basso, rispetto alla precedente previsione di una fascia a singolo dato medio. Continua a pianificare l'apertura di 315-345 nuovi ristoranti. Mantiene una stima del tasso di imposta effettivo sottostante tra il 25% e il 27% prima delle voci discrete. "Anche se i risultati del nostro primo trimestre sono stati influenzati da diversi ostacoli, tra cui il clima e il rallentamento della spesa dei consumatori, i nostri team continuano a fare progressi significativi nel migliorare l'esecuzione nei nostri ristoranti," ha dichiarato Scott Boatwright, CEO di Chipotle. "Sono fiducioso che abbiamo un piano solido per tornare a registrare transazioni comparabili positive nella seconda metà dell'anno." L'azienda ha citato l'ansia dei consumatori riguardo a problemi economici come i dazi come motivo principale del rallentamento della spesa. Il CFO Adam Rymer ha osservato che il calo è stato diffuso tra i gruppi di reddito e le aree geografiche, riflettendo preoccupazioni "su ciò che accadrà più che su qualsiasi altra cosa", nonostante indicatori del mercato del lavoro relativamente forti. Chipotle prevede che i dazi attuali del 10%, insieme alle imposte del 25% sull'alluminio, influenzeranno i risultati del secondo trimestre di circa 20 punti base. L'azienda ha dichiarato che non prevede di aumentare i prezzi del menu per compensare questi costi, con Boatwright che ha indicato che assorbiranno i costi aumentati piuttosto che trasferirli ai consumatori. Il consiglio di amministrazione ha inoltre autorizzato un programma di riacquisto di azioni aggiuntivo da 400 milioni di dollari. L'analista di Barclays Jeffrey Bernstein ha abbassato l'obiettivo di prezzo su Chipotle a 52 dollari da 56 dollari dopo il rapporto. Chipotle (D1) Il titolo sta attualmente negoziando vicino alla media mobile semplice a 30 giorni (SMA). I tori cercheranno di spingere il prezzo sopra la media mobile semplice a 50 giorni, mentre gli orsi mirano a un movimento verso i minimi recenti. L'RSI sta cercando di rompere una divergenza ribassista, mentre il MACD rimane stretto, indicando indecisione.

