Trimestrali Italia: Bene Unicredit e Poste Italiane

Trimestrali ottime per le banche europee, comprese le nostre italiane come Unicredit che mostra dei risultati record, buona quella di Poste mentre va male STMicroelectronics



UNICREDIT DA RECORD



Secondo trimestre con utile netto record a 3,3 miliardi di euro con ricavi a 6,1 miliardi di euro. Guidance che migliora con utile netto atteso a 10,5 miliardi di euro mentre l'utile per azione del primo semestre del 2025 é in crescita del 26%. Dal 2026 si andranno a consolidare i risultati di Commerzbank e Alpha Bank, nel frattempo sulla banca tedesca di tenda di aggredire altro capitale per arrivare ad una quota del 28%. Unicredit presenta un trend assolutamento positivo, la tendenza é palesemente rialzista e non ci sono segnali ribassisti degni di nota. Proprio quest'anno Unicredi arriva a superare i 100 miliardi di capitalizzazione risultando uno dei titoli di punta del Ftse Mib. Il settore bancario va molto bene, non sono in Italia ma anche in Europa con Deutsche Bank che segna anch'essa dei record, questa volta dal 2007.

Grafico Settimanale di Unicredit - Fonte: XStation



POSTE ITALIANE, RICAVI RECORD



Doppio record con ricavi a 6,5 miliardi di euro per i primi sei mesi del 2025. Risultato operativo a 1,7 miliardi di euro con un +12% anno su anno. La reazione del mercato infatti é molto positiva e il mercato va a segnare nuovi massimi storici per il titolo e la dinamica di lungo periodo rimane assolutamente solida al rialzo. Anche in questo caso nessun segno di cedimento.

Grafico Settimanale di Poste Italiane - Fonte: XStation

