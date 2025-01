Bank of Japan alza i tassi

Inflazione Giappone oltre le stime al 3,6% Prima l'uscita del dato sull'inflazione, poi la decisione di politica monetaria, ora c'é attesa per la conferenza stampa di Ueda e per l'apertura dei mercati europei. Al momento Nikkei procede col segno positivo mentre il cambio UsdJpy sembra voler tentare di attaccare i minimi dei giorni scorsi sotto area 156. Il titolo di Stato giapponese gravita ancora a ridosso dell'1,2%, nessun movimento sconvolgente sui mercati prima della conferenza stampa.



INFLAZIONE GIAPPONE AL 3,6%



L'inflazione al 3,6% contro il 3,2% delle attese e ben superiore al 2,9% del dato partenza, un vero e proprio assist per la BoJ che alza i tassi mentre l'inflazione sale ancora, non c'é condizione migliore per intraprendere una decisione come quella di questa notte. Ricordiamo che l'obiettivo della BoJ é quello di mantenere l'inflazione a ridosso del 2%, per il momento siamo ben al di sopra di questo livello e questo permette uno spazio di manovra importante per la BoJ che potrebbe ulteriormente alzare i tassi qualora si dovesse vedere un'inflazione alta.



LA DECISIONE SUI TASSI



Tassi portati allo 0,5% dallo 0,25% di partenza, i livelli piú alti da 17 anni a questa parte e si apre la grande sfida del Giappone, quella di uscire finalmente da una condizione di inflazione/deflazione che perdura da oltre 30 anni. Le proiezioni della Boj per quest'anno prevedono un Pil reale a 1,1% per l'anno in corso e dell'1% per il prossimo anno. L'inflazione per l'anno in corso é prevista mediamente al 2,4% mentre per il prossimo anno si dovrebbe aggirare attorno al 2%. Per quanto riguarda gli stipendi, elemento fondamentale per evitare di cadere di nuovo all'interno della zona deflazione, le impresa hanno assicurato che continueranno ad alzare gli stipendi mentre si sottolinea come i mercati siano rimasti relativamente stabili seppur con diversi fattori geopolitici che portano incertezza. I tassi di interesse reali rimangono ancora negativi, pertanto le imprese hanno ancora condizioni accomodanti a livello finanziario.



LA REAZIONE DEI MERCATI



UsdJpy scende di circa una figura dai 156,40 a 155,30 mentre il Nikkei rimane ancora sui massimi a ridosso dello 0,3% di rendimento, i prezzi battuti sono quelli relativi ai massimi dei mesi scorsi. Al momento nessun cambiamento sostanziale rispetto alle scorse giornate ad esclusione del movimento sul mercato valutario.

