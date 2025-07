Grafico del giorno - Bitcoin (02.07.2025)

MicroStrategy ha acquistato altri 4.980 BTC per 531,9 milioni di dollari, portando il totale a 597.325 BTC.

Metaplanet, una società giapponese, ha acquistato 1.005 BTC per 108 milioni di dollari, arrivando a detenere 13.350 BTC, superando così aziende come Galaxy Digital e CleanSpark in termini di possesso di Bitcoin.

The Blockchain Group ha aumentato il proprio stock di Bitcoin a 1.788 BTC e ha raccolto 4,1 milioni di euro attraverso sottoscrizioni azionarie. Nel 2025 ha registrato un incredibile rendimento del 1.270% sui suoi Bitcoin.

Vanadi Coffee, società spagnola, ha ottenuto l’approvazione degli azionisti per un piano di investimento in Bitcoin da 1 miliardo di euro, triplicando il valore delle proprie azioni. È ora la prima società quotata spagnola con Bitcoin nel proprio bilancio.

Rex-Osprey lancerà mercoledì il primo ETF statunitense di criptovalute con staking. Offrirà esposizione a Solana (SOL) con ricompense da staking, utilizzando una struttura legale da C-corporation.

Robinhood ha introdotto nuove funzionalità crypto, tra cui staking per ETH e SOL, approfondimenti basati su intelligenza artificiale, strumenti per il monitoraggio fiscale e bonus sui depositi. Queste funzionalità sono ora disponibili sia negli Stati Uniti che in Europa.

Robinhood sta inoltre introducendo azioni tokenizzate statunitensi, perpetual crypto e staking in entrambe le regioni. Ha annunciato inoltre piani per sviluppare una propria blockchain Layer 2 utilizzando la tecnologia Arbitrum. Istituzioni pubbliche e private stanno acquistando Bitcoin a un ritmo record. Negli ultimi mesi si è osservato un aumento significativo degli investimenti, in vista di regolamentazioni favorevoli negli Stati Uniti e delle crescenti tensioni geopolitiche. Il grafico sopra mostra solo le aziende che acquisiscono BTC direttamente, escludendo gli ETF. Fonte: Team di ricerca di XTB Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Bitcoin sta guadagnando l’1,80% oggi, scambiando a 107.700 dollari. I cali di ieri sono stati causati da una riduzione della liquidità di mercato dovuta ai forti guadagni nel mercato azionario. Tuttavia, nel medio termine, il prezzo di Bitcoin dovrebbe essere fortemente supportato dalla recente debolezza del dollaro USA. Una rottura dalla attuale zona di consolidamento potrebbe segnalare la formazione di nuovi massimi storici sopra i 111.000 dollari. Fonte: xStation 5

