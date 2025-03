Bank of Japan Tassi Fermi

Mercati in attesa della FED La prima banca centrale della settimana, la Bank of Japan, lascia i tassi fermi al livello attuale dello 0,5% con un impatto poco incisivo sui mercati di riferimento. Nella giornata l'attesa é per la Fed di questa sera, piú per la conferenza di Powell che per la decisione sui tassi di interesse che vedono una probabilitá di tassi fermi al 99%. Domani sará il turno della SNB, unica banca centrale che taglierá i tassi, mentre nelk pomeriggio sará il turno della Bank of England



BOJ TASSI FERMI A 0,5%. LA REAZIONE DEI MERCATI



La BoJ lascia i tassi fermi sui livelli attuali, l'outlook economico vede un'economia giapponese relativamente statica con l'export e la produzione industriale con un andamento piatto, mentre crescono i profitti delle imprese e i consumi privati. Gli investimenti immobiliari risultano deboli cosí come gli investimenti nel settore pubblico. Questo é quanto diramato dal comunicato ufficiale della Boj che parla anche dell'andamento dell'inflazione che rimane al momento alta, favorendo di fatto la politica meno accomodante della banca centrale. UsdJpy rimane attorno ai 150 partendo dai 149,20 di questa notte, in ogni caso livelli che abbiamo visto anche nella giornata di ieri. Il Nikkei scende dai massimi della notte di circa un -0,7% facendo risultare una performance relativamente piatta dall'open della sessione overnight. Mercati poco impattati da questa decisione



ATTESA PER LA FED E PER POWELL



Attesi tassi fermi anche per la Fed che staserá vedrá la decisione sui tassi alle 19:00 ora italiana e la conferenza stampa di Powella alle 19:30. Le attenzioni del mercato si concentrano di piú sulle parole di Powelle e sulle potenziali domande dei giornalisti in merito all'outlook economico che, tra dazi e proiezioni sul Pil poco incoraggianti, potrebbero mettere Powella alle strette. Molto probabilmente Powell rimarcherá quelli che sono i dati attuali, di fatto poco preoccupanti se presi in singolo, diversa la situazione se andiamo ad analizzare le tendenze di questi dati. Le attese per i tassi fermi sono all 99%, di conseguenza il mercato potrebbe non essere fortemente impattato dalla riunione di questa sera, volatilitá permettendo.



EUROPA SUI MASSIMI. USA SUI MINIMI



