US OPEN: Valutazioni sotto pressione a causa della frenesia della deregolamentazione

Punti chiave Lululemon soars on potential strategy pivot

Gold miners benefit from higher prices of precious metals

Broadcom disappoints with AI-driven sales outlook

Trump prevents state-level AI regulation

Promise of loosened regulation sends cannabis stocks higher

All’inizio della sessione di venerdì negli USA, si osserva la continuazione del sentimento nervoso di ieri. Giovedì, i principali indici di Wall Street sono scesi di oltre l’1%, ma alla chiusura della sessione i compratori sono riusciti a mantenere l’iniziativa. La sessione apre con un calo dei contratti US 100 di quasi l’1%. Il mercato potrebbe nuovamente cercare di scontare la sostenibilità del boom dell’AI e valutare se i tagli attesi dalla FED siano adeguati alla condizione economica. Oggi parlerà Austan Goolsbee, membro del FOMC noto per il suo approccio conservativo alla riduzione dei tassi. I mercati possono aspettarsi indicazioni sul lato più restrittivo della prospettiva del FOMC. Donald Trump ha firmato un decreto che vieta ai singoli stati di introdurre regolamentazioni locali sull’AI. Il Segretario al Commercio ha 90 giorni per valutare le leggi statali esistenti che potrebbero entrare in conflitto con il nuovo documento, redatto in stretta collaborazione con rappresentanti di Google, Nvidia, OpenAI e Apple. US100 (D1) Fonte: xStation5 Sul grafico si osserva una formazione che potrebbe configurarsi come un pattern H&S esteso. Per i compratori, il compito chiave sarà difendere i livelli FIBO 23,6 e FIBO 50, che permetteranno di negare lo scenario ribassista. A supporto della domanda non ci saranno solo i livelli FIBO, ma anche la media EMA100. Potenzialmente significativo è anche il repentino restringimento della distanza tra la linea del segnale e la media MACD, che potrebbe dare i primi segnali di debolezza nella valutazione. Notizie sulle aziende: Lululemon (LULU.US) – La società cresce del 12% dopo le dimissioni dell’attuale CEO.

Broadcom (AVGO.US) – Il produttore di elettronica specialistica perde oltre il 7% dopo previsioni di vendita deludenti.

Roblox (RBLX.US) – La piattaforma/game online perde circa il 4% dopo una raccomandazione negativa da parte di una banca d’investimento.

Eli Lilly (LLY.US) – La FDA americana prevede di accelerare il ciclo di approvazione dei farmaci.

Newmont Corp. (NEM.US) – Le società minerarie attive nell’oro guadagnano sulla scia dell’aumento dei metalli preziosi. L’azienda cresce dell’1,5%.

Quanex Building (NX.US) – Il designer e produttore di componenti edilizi cresce del 25% dopo aver superato significativamente le aspettative dei risultati del Q4. L’utile per azione è stato di 83 centesimi rispetto alle previsioni di circa 52%, EBITDA e vendite nette in calo.

Lockheed Martin (LMT.US) – La Svizzera ha ridotto l’ordine di velivoli F-35A per mantenere il budget attuale destinato agli ordini, a seguito di aumenti imprevisti dei prezzi.

Canopy Growth (CGC.US) – Le società coinvolte nella produzione e distribuzione di marijuana crescono dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che ha annunciato la rimozione di alcune restrizioni sul commercio della sostanza. Il prezzo aumenta di circa il 25%.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.