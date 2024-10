BCE taglia i tassi, Nvidia fa nuovi massimi e Oro da record

Giornata direzionale per i mercati che proseguono il loro rialzo oramai iniziato da settimane e che sembra non avere una pausa. Mercati che fanno nuovi massimi storici come Dow Jones, S&P500 e Dax, Nvidia fa nuovi massimi cosí come l'Oro, giornata che si fa turbolenta nel pomeriggio con la Bce e che prosegue con il forte ribasso del Nasdaq in apertura e i test dei massimi per la maggior parte degli indici azionari. EurUsd, diretto interessato al taglio dei tassi Bce, fa nuovi minimi e prova a risalire.



BCE TAGLIA I TASSI. ECONOMIA EUROPEA IN RALLENTAMENTO



Taglio dello 0,25% su tutti i tassi principali, con un tasso di rifinanziamento principale che arriva quindi al 3,4% e che segue tranquillamente il percorso di taglio dei tassi giá avviato nel corso dell'anno. Interessante quanto enigmatico ció che é stato riportato nel bollettino della Bce dove si fa riferimento ad un rallentamento economico in Europa al di sopra delle stime. in pratica l'Europa rallenta con il settore manifatturiero corredato da un calo dell'export. Inoltre le aziende non investono e di conseguenza l'economia ne risente negativamente e da qui si spiega il forte ribasso dell'inflazione che ora si attesta a 1,7% contro le stime che vedevano il dato a 1,8%. La situazione si fa ancor piú fumosa quando si parla del mondo del lavoro, in quanto il settore dei servizi starebbe trainando l'economia europea ma allo stesso tempo si ha un'occupazione ai massimi ma senza aziende che cercano, infatti si fa riferimento ad un calo della ricerca di nuovi impiegati da parte delle imprese. A quanto pare i consumatori spendono meno e risparmiano di piú, questo é quanto scritto nel bollettino, dichiarazioni che avranno bisogno di tempo prima che siano effettivamente verificate queste ipotesi in quanto si parla di una ripresa dell'inflazione nel corso dei prossimi mesi, ma con queste condizoni non sembra sia tanto possibile. Staremo a vedere, intanto il sentiero dell'inflazione sembra segnato, cosí come la politica di taglio dei tassi.



MERCATI AZIONARI SUI MASSIMI E EURUSD CHE SCENDE



EurUsd scende durante la conferenza stampa Bce, un EurUsd che affonda verso 1,0810, minimi che non si vedevano da qualche mese e che a livello tecnico risultano allarmanti soprattutto se messi in relazione a quanto sta succedendo a UsdJpy che rompe i 150 al rialzo spianando la strada ad un dollaro che sembra rafforzarsi in modo impetuoso. La situazione sul Forex inizia a farsi snervante con cambi che non riescono a consolidare i trend, non riescono ad uscire da situazioni di lungo periodo che vedono sempre le stesse quotazioni ripetute nel tempo in modo ciclico. Il dollaro é padrone del Forex ma allo stesso tempo risulta essere proprio il freno della direzionalitá di alcune majors. Si salva solo la Sterlina che rimane ancora a ridosso dei minimi di settembre anche dopo l'uscita del brutto dato dell'inflazione in forte calo in Uk. I mercati azionari risultano ancora forti con questi trend rialzisti che non trovano una pausa, anzi, si prosegue verso nuovi massimi storici, una corsa estenuante che di fatto peró coinvolge solamente alcuni indici come ad esempio il Dax, S&P500 e Dow Jones. Altri indici come Nasdaq, Ftse Mib, Nikkei e Eurostoxx50 risultano ancora sotto i massimi dei mesi precedenti. Nel frattempo Nvidia registra il suo nuovo massimo storico e oro rompe di nuovo i massimi attestandosi a 2696 dollari l'oncia ad un passo dai 2700 dollari.

