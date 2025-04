BCE Verso il Taglio Tassi

Powell cauto a Chicago Oggi é il giorno della Bce e del taglio dei tassi da 0,25% che porterebbe i tassi dal 2,65% al 2,4%, un taglio in perfetta linea con la politica monetaria attuale. Ieri é stata la volta di Powell che all'Economic Club di Chicago espone l'outlook economico Usa per i prossimi mesi. Nel frattempo oggi uscirá anche il dato fondamentale per il mercato del lavoro, le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione, il dato settimanale che ci aggiorna sullo stato attuale del mercato del lavoro Usa.



POWELL CAUTO A CHICAGO



In estrema sintesi Powell afferma che l'economia Usa sta crescendo ma ad un ritmo piú lento, l'economia Usa sta rallentando nel primo trimestre, i dazi che Trump ha stabilito sono nettamente superiori rispetto a quanto stimato dalla Fed che ora si ritrova a dover fronteggiare un clima incerto. Secondo quanto affermato da Powell, il mercato del lavoro é solido e bilanciato, non ci sono criticitá e questo é sicuramente un bene per l'operato della Fed. Lo stesso Powell ha affermato che i dazi porterebbero, come giá ipotizzato inizialmente, ad un primo effetto inflattivo sui prezzi il che porterebbe ad un proseguimento del rallentamento dell'economia Usa. Un Powell di fatto tranquillo ma cauto rispetto ai dazi, sicuro sull'operato della Fed ma soprattutto sul mercato del lavoro, quest'ultimo elemento assolutamente fondamentale per il futuro dell'economia Usa. Alla domanda dell'intervistatore di un eventuale intervento della Fed a sostegno dei mercati azionari, Powell risponde con un secco "no", la Fed non puó sapere come si muoveranno i mercati, pertanto non sono in programma interventi a sostegno dei mercati azionari.



TAGLIO TASSI BCE IN ARRIVO



Oggi sui prevede un taglio dei tassi da parte della Bce dello 0,25%, si prosegue con la politica dei tagli dei tassi promossa dalla Lagarde che al momento possiamo definire come la migliore tra i banchieri centrali. La Lagarde é stata l'unica a parlare di taglio dei tassi e l'unica ad averli attuati nel corso degli ultimi mesi portando i tassi verso il target di inflazione stabilito dalla Bce. Il suo approccio é stato sicuramente il migliore fino ad ora, anticipando eventuali problemi derivanti da un rallentamento economico. Qualora dovessimo vedere un rallentamento economico, l'Europa partirebbe in vantaggio grazie a tassi nettamente piú bassi rispetto ad esempio a Uk e Usa, tassi tagliati nel corso del tempo e che di fatto hanno avuto tempo di assestarsi all'interno del sistema finanziario europeo.



LA SITUAZIONE DEI MERCATI



Ieri sera abbiamo assistito ad un tentativo di affondo sui minimi da parte dei mercati americani, giá ben carichi verso il basso dal primo pomeriggio. Il movimento ribasissta si é sfogato in occasione dell'uscita pubblica di Powell, avvenuta subito dopo l'uscita del GdpNow della Fed di Atlanta che si attesta al -2,2%, rimanendo cosí negativo. Il Nasdaq sicuramente l'indice peggiore che registra un -3% con tutto il comparto tech che affonda grazie ai forti cali di Apple che registra un -3,9% e il ribasso verticale di Nvidia che chiude a -6,87% dopo aver visto anche un -9% durante il corso della serata. Per quanto riguarda l'obbligazionario la situazione rimane la stessa dei giorni scorsi, ossia rendimenti lentamente in calo soprattutto in Europa, mentre per quanto riguarda il valutario prosegue la svalutazione del dollaro contro tutte le majors, un trend che potrebbe vedere una pausa momentanea visti i test di livelli fondamentali di lungo periodo. Attenzione al franco svizzero che si ritrova in area 0,81 da diversi giorni, potremmo vedere delle reazioni cosí come per EurUsd a ridosso di 1,14.

