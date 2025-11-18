Mercati in attesa dei grandi eventi della settimana, la trimestrale di Nvidia di domani e i dati occupazionali Usa di giovedí, con la vera giornata di movimento attesa per giovedí quando il cash Usa riaprirá con i conti di Nvidia e i dati usciti. Per il momento la dinamica tecnica é ribassista nel breve, confermata dal ribasso di Bitcoin che segna i minimi delle quotazioni da 7 mesi a questa parte, mentre il Nikkei scende rovinosamente sul cash giapponese di oltre il -2%.

BITCOIN AI MINIMI DA 7 MESI E RIBASSO DEL -28% DAI MASSIMI

Bitcoin sfiora i 90.000 dollari e si porta ai livelli minimi da 7 mesi, livelli che non si vedevano dal 22 aprile. Un ribasso tecnicamente valido con una dinamica mensile che di certo non era rialzista a fine ottobre e che di fatto ha aperto la pista per i livelli attuali. Dai massimi visti nei mesi scorsi, Bitcoin é sceso di circa un -28%, una dinamica non in linea con quanto vediamo invece sui mercati azionari, una situazione alquanto strana considerando il fatto che entrambi sono considerati mercati di puro rischio. Per quanto riguarda i livelli tecnici, siamo su zone dove potrebbe esserci un supporto, precisamente tra area 88200-90700, livelli che potrebbero essere testati nel corso di questi giorni. Ricordiamo che la dinamica é palesemente ribassista almeno su base giornaliera, pertanto la pressione dei prezzi é piú verso il basso che verso l'alto.

Bitcoin e il raggiungimento dell'area di supporto tra 88200 e 90700 - Fonte: XStation

SCENARIO AL RIBASSO PRIMA DI NVIDIA E I DATI

I mercati sono attesa, cosí come lo sono stati da oltre 40 giorni per via dello shutdown e giovedí segna il risveglio da questi letargo sui dati. Mercati che di fatto potrebbero muoversi parecchio nella giornata di giovedí, nel frattempo si struttura peró uno scenario riskoff per la giornata di lunedí che potrebbe aprire a ulteriori ribassi nella giornata di oggi. Facciamo molta attenzione alla dinamica che vediamo in questo momento in quanto ulteriori affondi potrebbero portare ad una situazione emergenziale per giovedí, con molta volatilitá attesa per il weekend. Ricordiamo che ad esempio su S&P500 sono ben 3 le settimane consecutive di ribasso che il mercato ha strutturato, prima volta da 7 mesi che si vedono 3 settimane negative di fila. Per il momento quindi lo scenario é ribassista di breve, rimane tale fino a prova contraria.

Le 3 settimane negative di S&P500. Prima volta dai minimi di quest'anno - Fonte: XStation

ASPETTATIVE DEI TASSI SULLE SPINE

Le aspettative sui tassi sono chiaramente a favore die tassi fermi, con una probabilitá poco sopra il al 57%, in aumento negli ultimi giorni. Questa probabilitá é destinata a cambiare drasticamente qualora dovessero uscire dei dati pessimi dal mercato del lavoro Usa. Un peggioramento della dinamica occupazionale Usa potrebbe spingere la Fed a tagliare, tanto piú saranno brutti i dati tanto piú la probabilitá di tagli aggressivi sará alta. Questa condizione, oltre ad essere teoricamente agganciata alla famose "curva di Phillips" che lega inflazione e disoccupazione, é una condizione citata giá da Powell nel corso delle ultime riunioni, dove ha specificato l'aumento del peso specifico dei dati del mercato del lavoro sulle prossime decisioni.

Aspettative sui Tassi di Interesse Fed al 18 novembre -: XStation