Grafico del giorno: USDJPY (17.11.2025)

L’economia giapponese si è contratta nel terzo trimestre per la prima volta in sei trimestri, registrando un calo dello 0,4% t/t (−1,8% annualizzato). La flessione è il risultato dei dazi statunitensi, che hanno colpito le esportazioni, mentre le nuove normative abitative hanno indebolito la domanda di case. Sebbene il rallentamento sia stato meno marcato del previsto, ha aumentato la pressione sui decisori politici affinché varino un nuovo pacchetto fiscale — potenzialmente superiore a 17.000 miliardi di JPY — volto a sostenere le famiglie e i settori chiave.

Allo stesso tempo, la produzione industriale di settembre ha sorpreso al rialzo e gli investimenti in capitale sono rimasti resilienti, suggerendo che i fondamentali della crescita non stanno crollando. Tuttavia, il calo del sentiment delle imprese nel settore industriale è degno di nota, poiché diverge in modo significativo dal rimbalzo globale osservato negli ultimi mesi.

La Bank of Japan rimane prudente: l’inflazione core è ancora sotto il target, il governatore Ueda sottolinea la necessità di pazienza e diversi consiglieri del governo sostengono che i rialzi dei tassi dovrebbero essere rinviati alla primavera 2026.

I mercati finanziari hanno reagito molto più fortemente alle preoccupazioni fiscali che al dato sul PIL in sé. I rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza sono aumentati bruscamente — il rendimento dei JGB a 20 anni ha raggiunto livelli che non si vedevano dal 1999, e il mercato è diventato più cauto riguardo un’emissione di debito così ampia. Le preoccupazioni per l’aumento dell’offerta di obbligazioni, il maggiore premio per il rischio fiscale e la dimensione del pacchetto di stimolo hanno spinto al ribasso i prezzi dei bond a lunga scadenza.

Al momento, non si osservano reazioni significative nel mercato FX: lo yen perde solo tra lo 0,00% e lo 0,10% contro le valute del G10, mentre l’indice JP225 registra un calo moderato dello 0,28%.