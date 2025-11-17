Bitcoin cerca di fermare le vendite 📌I deflussi netti degli ETF mettono sotto pressione le criptovalute

Le criptovalute hanno iniziato la sessione di lunedì in calo e, durante la notte, Bitcoin è sceso brevemente verso 92.500 $, cancellando i guadagni da inizio anno; Ethereum è tornato sotto i 3.000 $. Il sell-off è stato parzialmente riassorbito con il miglioramento del sentiment nei futures USA, e la sessione asiatica non ha portato ulteriori vendite pesanti. Secondo CoinGlass, nelle ultime 24 ore il mercato crypto ha registrato un’altra ondata di liquidazioni per oltre 620 milioni di dollari, con quasi il 70% proveniente da posizioni long su BTC ed ETH. La pressione deriva in gran parte dai deflussi degli ETF spot USA e dal cosiddetto ciclo quadriennale, che potrebbe suggerire che 126.000 $ siano stati il picco del Bitcoin in questo mercato rialzista. Giovedì 13/11/2025, gli ETF statunitensi hanno registrato quasi 870 milioni di dollari di deflussi totali, il secondo valore più alto mai registrato.

Il calo di Bitcoin ricorda le precedenti due correzioni osservate nell’attuale bull market (come visibile nel grafico). Ciò che preoccupa gli investitori è che questi “sell-off bruschi” non sono accompagnati da una forte accumulazione diffusa — minando la narrativa del classico “compra sul ribasso”.

Nel frattempo, i flussi degli ETF aggiungono pressione: i fondi stanno vendendo più BTC durante la discesa e in modo più costante, danneggiando il sentiment di breve periodo e sollevando dubbi sull’appetito istituzionale futuro.

I dati dai mercati delle opzioni e dei futures crypto indicano un raffreddamento dell’attività speculativa. Le metriche on-chain monitorate da CryptoQuant e Glassnode mostrano una domanda debole e l’assenza di catalizzatori rialzisti significativi.

Michael Saylor, CEO di Strategy, ha confermato venerdì che la società — che detiene oltre 640.000 BTC — ha effettuato nuovi acquisti di Bitcoin, che dovrebbero essere comunicati oggi. Ha negato le voci secondo cui l’azienda avrebbe venduto più di 40.000 BTC.

Gli ETF stanno vendendo BTC

Gli ETF Bitcoin statunitensi hanno registrato oltre 1 miliardo di dollari di deflussi netti tra giovedì e venerdì, con IBIT di BlackRock — precedentemente uno dei più aggressivi accumulatori di BTC — come principale venditore. Il mercato è sempre più preoccupato, poiché il comportamento degli ETF è considerato un driver fondamentale per il trend crypto più ampio. Nonostante il forte calo dai massimi, i fondi non stanno “comprando sul ribasso”; invece di accumulare, continuano a vendere.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Per Ethereum, i deflussi dagli ETF sono diventati quasi quotidiani dalla fine di ottobre, e il sell-off a Wall Street ha ulteriormente rafforzato questo trend. Questa dinamica indebolisce non solo le aspettative sul comportamento futuro degli ETF, ma anche la narrativa legata alla “seconda fase” del mercato rialzista — un periodo in cui storicamente Ethereum ha sovraperformato Bitcoin.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Grafici di Bitcoin ed Ethereum (intervallo giornaliero)

Bitcoin rimane all’interno del suo canale rialzista di lungo periodo, ma l’assenza di catalizzatori fondamentali di breve termine — soprattutto flussi ETF positivi — ha portato a una chiara erosione del sentiment di mercato. Il prezzo si trova circa il 15% sotto la EMA a 200 giorni, nella parte bassa del canale. Una rottura sotto i 90.000 $ potrebbe segnalare un’inversione di trend più duratura.

Fonte: xStation5

Ethereum è sceso di quasi il 40% dai massimi storici, con una distanza dalla EMA a 200 giorni simile a quella di Bitcoin — circa il 15%. Il livello chiave da riconquistare è ora intorno ai 3.600 $; una discesa sotto i 3.000 $ potrebbe innescare un sell-off a cascata verso l’area dei 2.700 $, dove si sono verificate precedenti reazioni di prezzo.

Fonte: xStation5