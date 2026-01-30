BITCOIN: Kevin Warsh è l'ultimo chiodo nella bara dei rialzisti? 🔨

Bitcoin sta estendendo le perdite verso l’area dei 81.000 USD, tornando ai recenti minimi locali mentre continua a salire la probabilità che Kevin Warsh venga scelto come nuovo presidente della Fed.
I mercati predittivi hanno rapidamente considerato Warsh il chiaro favorito, rafforzando il dollaro USA e mettendo nuovamente pressione sulle criptovalute. La sua reputazione come sostenitore di una politica monetaria più restrittiva, di un bilancio della Fed più piccolo e di tassi reali più elevati ha turbato gli investitori, che normalmente vedono Bitcoin come beneficiario di condizioni finanziarie espansive. Con l’aumento delle probabilità di Warsh, BTC è sceso nella fascia 81.000–82.000 USD, perdendo oltre il 3%.
Contesto storico
La reputazione “hawkish” di Kevin Warsh deriva in gran parte dal suo periodo nel Board della Federal Reserve durante la crisi finanziaria del 2008–2009, quando ripetutamente aveva messo in guardia sui rischi inflazionistici, anche mentre l’economia stava scivolando verso la deflazione e la disoccupazione cresceva. Dopo il crollo di Lehman Brothers, Warsh sosteneva che la Fed non dovesse abbandonare la vigilanza sull’inflazione.
È questa storia a far sì che i mercati oggi associno un suo eventuale ritorno a tassi reali più alti, a un bilancio della Fed più piccolo e a una liquidità ridotta — condizioni generalmente sfavorevoli per asset come Bitcoin, che tendono a performare meglio in periodi di denaro economico.
Warsh e Bitcoin
Warsh è stato anche scettico riguardo agli eccessi speculativi alimentati da politiche monetarie espansive — categoria in cui ha talvolta incluso le criptovalute. Pur non essendo apertamente anti-Bitcoin, ha criticato pubblicamente la sua volatilità e il boom più ampio degli asset digitali durante periodi di stimolo aggressivo da parte delle banche centrali.
Warsh mantiene le stesse posizioni?
Questa volta, però, la situazione potrebbe essere diversa per vari motivi. Primo, il presidente della Fed non agisce da solo: le decisioni di politica monetaria sono prese dall’intero FOMC, e recenti votazioni sotto Powell hanno mostrato disaccordi significativi all’interno del comitato.
Secondo, la pressione politica all’interno dell’amministrazione Trump probabilmente favorirà fortemente tagli ai tassi e politiche pro-crescita, indipendentemente da chi guiderà la Fed. Warsh potrebbe quindi ammorbidire la sua posizione hawkish se le condizioni finanziarie si restringessero troppo o aumentassero i rischi di recessione.
Infine, l’economia odierna è strutturalmente diversa rispetto al 2008 — con livelli di debito più alti, maggiore sensibilità ai tassi di interesse e un sistema finanziario che reagisce molto più rapidamente ai cambiamenti di liquidità. Sebbene la reputazione di Warsh spieghi l’attuale selloff di Bitcoin, l’impatto a lungo termine della sua politica potrebbe rivelarsi meno restrittivo di quanto temono i mercati.
Progresso legislativo sulle crypto nell’ombra di un nuovo favorito per la Fed
Contemporaneamente, gli Stati Uniti si stanno avvicinando a un quadro normativo chiaro per le criptovalute. Una commissione del Senato ha avanzato il disegno di legge più completo sulla struttura di mercato fino ad oggi, con l’obiettivo di definire chiaramente le responsabilità di supervisione tra enti come SEC e CFTC, sostituendo la “zona grigia” legale attuale con regole operative concrete per le aziende di asset digitali.
Il punto più critico rimane quello delle stablecoin — in particolare se le aziende crypto dovrebbero poter offrire rendimenti simili a interessi o premi sulle detenzioni. Le banche temono che ciò possa drenare depositi e minacciare la stabilità finanziaria. Per sbloccare la situazione, la Casa Bianca convocherà la prossima settimana un incontro ad alto livello con grandi banche, aziende crypto, associazioni di settore e policymaker per cercare un compromesso.
Bitcoin (timeframe D1)
Il selloff odierno ha riportato Bitcoin verso i minimi locali di due mesi fa. Questa è una zona chiave che i rialzisti devono difendere per riconquistare il prossimo supporto intorno agli 86.000 USD.
Fonte: xStation 5
