Notizie del mattino (05.03.2026)

USA–Israele–Iran: Donald Trump ha valutato la scala delle azioni militari come “15 su 10.”

Il Senato degli Stati Uniti ha votato per mantenere il potere militare e la possibilità di proseguire il conflitto in Iran da parte di Donald Trump . La mozione per limitare i poteri di Trump è stata respinta con 47 voti a favore e 53 contrari , lungo linee di partito ( Democratici a favore; Repubblicani contrari ). Il testo sarà votato oggi alla Camera dei Rappresentanti .

