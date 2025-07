Bitcoin raggiunge nuovi massimi 🟢📌

Il mercato delle criptovalute torna sotto i riflettori, con Bitcoin che ha appena raggiunto un nuovo massimo storico di 112.700 dollari. Nella giornata odierna, Bitcoin è in rialzo dell’1,40%, Ethereum dell’1,45%, mentre la capitalizzazione totale del mercato degli altcoin segna un +1,35%. Oggi i capitali sembrano defluire dai titoli tecnologici per spostarsi verso il mercato azionario più ampio e le criptovalute. I recenti rialzi dei titoli Big Tech avevano spinto l’indice US100 oltre i 23.000 punti, ma oggi è in calo dello 0,20%, mentre l’US500 guadagna lo 0,30% e i titoli a bassa capitalizzazione (small cap) registrano un progresso dello 0,75%. È evidente che parte di questi capitali si sta spostando sugli asset digitali. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile L’adozione delle criptovalute sta accelerando. Negli ultimi giorni, sempre più istituzioni stanno accumulando Ethereum, il secondo asset digitale per capitalizzazione dopo Bitcoin. L’attuale rally è alimentato in larga parte da capitali istituzionali e aziendali. Tuttavia, anche gli investitori retail potrebbero essere attratti dalla nuova offerta di Robinhood (HOOD.US), che oggi ha lanciato il servizio di staking per Ethereum e Solana. Lo staking è ora disponibile per i clienti statunitensi a partire da soli 1 dollaro. Inoltre, la prossima settimana sarà cruciale sul fronte normativo e legislativo. La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha designato il periodo dal 14 al 18 luglio 2025 come la “Crypto Week”. Durante questa settimana, i legislatori discuteranno e voteranno tre importanti progetti di legge: il CLARITY Act, l’Anti-CBDC Surveillance State Act e il GENIUS Act, proveniente dal Senato. Questo pacchetto legislativo mira a definire un quadro normativo chiaro e a rafforzare il ruolo degli Stati Uniti come leader globale nell’innovazione degli asset digitali.



