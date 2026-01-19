🚨 Bitcoin scende del 2,5% mentre l'umore di Wall Street si inasprisce 📉

Le criptovalute registrano cali evidenti lunedì, con Bitcoin in flessione da circa 96.000$ a 92.000$, in linea con la debolezza dei principali indici azionari e l’incertezza legata all’escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa. Si tratta di un altro episodio di deleveraging, finora relativamente modesto, che offre poco supporto per far riprendere slancio alle crypto e riportarle in un mercato rialzista. Se nei prossimi giorni non entreranno flussi di capitale significativi nel mercato BTC, Bitcoin potrebbe faticare a restare sopra i 90.000$. Per ora il sentiment resta prudente e sembra improbabile che gli investitori tornino a comprare BTC in modo aggressivo finché la tendenza a Wall Street non diventerà più convincente. Gli asset digitali si trovano in una posizione difficile e, se BTC non risalirà rapidamente verso i 100.000$, il settore potrebbe essere dominato da rassegnazione e dalla sensazione che il “carburante” necessario per riavviare il rally stia finendo. Gli ETF non convincono I fondi ETF hanno sfruttato l’ultimo rimbalzo per vendere BTC a prezzi più alti, intorno a 95.000–96.000$. Da notare che nel fondo Fidelity si sono registrate due sessioni di vendita. BlackRock continua a registrare afflussi generalmente positivi da tempo, ma la quantità di nuovo capitale che entra nel mercato sembra limitata e fatica a sostenere il trend rialzista. Secondo i dati di CoinGlass, le posizioni long liquidate sul mercato BTC hanno già superato i 525 milioni di dollari. Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Negli ultimi 30 giorni, i flussi netti verso Ethereum sono stati chiaramente negativi, mentre venerdì si sono registrati appena sotto i 4 milioni di dollari di flussi netti positivi. I volumi complessivi di trading ETF su ETH sono diminuiti in modo significativo rispetto all’autunno, rafforzando l’incertezza sulla prossima fase del trend. Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Grafici Bitcoin ed Ethereum (timeframe H1, D1) Osservando le due criptovalute più grandi, sul timeframe orario (H1) Bitcoin sta attualmente mantenendo una potenziale struttura correttiva 1:1, che offre ai rialzisti qualche speranza che 92.000$ possa reggere come livello di supporto chiave.

Al contrario, Ethereum è tornato verso il bordo inferiore del suo canale di prezzo ascendente, e il trend rialzista rimane intatto finché il prezzo non scenderà sotto 3.200$. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 Bitcoin è nuovamente sceso sotto la EMA50 (linea arancione) e non è riuscito a mantenersi sopra la media per un periodo prolungato. Se il prezzo dovesse risalire sopra 93.600$ più tardi oggi, ciò potrebbe indicare un probabile e rapido inversione del trend ribassista di breve termine. Supponendo che un “raffreddamento” delle tensioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa sia plausibile, Bitcoin potrebbe cancellare relativamente in fretta la reazione di panico. Fonte: xStation5 Ethereum ha recentemente faticato a superare un livello di resistenza chiave rappresentato dalla media mobile a 200 periodi (EMA200) sul timeframe giornaliero. Al momento, sembra che l’area intorno ai 3.400$ rappresenti la soglia che separa ETH da un mercato rialzista più ampio. Il principale livello di supporto è la zona psicologica dei 3.000$, mentre i compratori dovrebbero mantenere il prezzo sopra la EMA50 (3.200$) affinché lo slancio rialzista persista. Fonte: xStation5

