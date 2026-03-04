Il rally del dollaro si ferma, ma per molto tempo❓💸

I guadagni del dollaro stanno rallentando dopo un report del New York Times secondo cui le autorità iraniane avrebbero condiviso con la CIA informazioni relative alla disponibilità ad avviare negoziati. Nonostante la successiva risposta dell’Iran — che ha dichiarato di non fidarsi degli Stati Uniti, di non vedere presupposti per colloqui e di voler continuare le operazioni militari finché necessario — il Dollar Index (USDIDX) ha interrotto la sua serie di rialzi dinamici, arretrando di circa lo 0,2% dopo aver superato un massimo a tre mesi. Fonte: xStation5 Al di là dell’effetto “flight-to-safety”, la forza del dollaro è stata sostenuta da un marcato aumento dei timori inflazionistici globali, che rafforza l’ipotesi di mantenere i tassi d’interesse statunitensi su livelli elevati. I funzionari della Fed avevano già comunicato un orientamento sempre più hawkish prima che l’inflazione PCE tornasse al 3%; di conseguenza, un ulteriore shock petrolifero si è tradotto in un rapido rialzo dei rendimenti dei Treasury USA e in un calo delle già fragili aspettative di tagli dei tassi nel 2026. Tuttavia, considerata l’entità dei recenti rialzi e l’assenza di prospettive di de-escalation del conflitto, la correzione odierna potrebbe essere meramente tecnica e non necessariamente segnalare la fine della pressione rialzista sul dollaro. Sebbene le nuove preoccupazioni inflazionistiche siano di natura globale, l’effetto combinato di “inflation jitters + flight-to-safety” ha spinto la maggior parte delle valute del G10 al ribasso rispetto al biglietto verde. Anche il franco svizzero ha registrato una brusca correzione. La valuta più colpita è stata l’EUR/USD, in calo di circa l’1,2% da inizio anno (YTD). Fonte: Team di ricerca La Banca Centrale Europea (ECB) si trova ad affrontare una sfida ancora più complessa, dovendo bilanciare il ritorno delle pressioni inflazionistiche con il rischio concreto di recessione nel Continente. I prezzi del gas naturale in Europa sono raddoppiati in risposta all’escalation del conflitto e alla sospensione della produzione di GNL in Qatar. Il calo dei prezzi energetici negli ultimi anni era stato il principale fattore nel contenimento dell’inflazione europea e aveva contribuito alla ripresa dell’attività economica. Un aumento prolungato dei prezzi del gas potrebbe quindi soffocare la graduale ripresa dell’economia europea. Nonostante un rimbalzo simmetrico dei rendimenti su entrambe le sponde dell’Atlantico, l’EUR/USD è crollato a causa dell’esposizione dell’Europa alla volatilità dei prezzi del gas, che minaccia di annullare i recenti miglioramenti dell’attività economica (crescita del PIL, aumento dei PMI). Fonte: Team di ricerca di XTB Nonostante una difesa efficace del supporto tecnico a 1,1600, il sentiment sull’EUR/USD rimane decisamente ribassista, come confermato dai dati del mercato dei derivati. L’indicatore Risk Reversal evidenzia una persistente preferenza per le opzioni put rispetto alle call, il che significa che gli investitori continuano a pagare un premio elevato per coprirsi da ulteriori cali dell’euro nel prossimo mese. Questo pessimismo riflette le crescenti preoccupazioni sulla salute dell’economia europea, alle prese con la pressione energetica e con bassi livelli di stoccaggio del gas — fattori che, agli occhi del mercato, mettono in dubbio la sostenibilità dell’attuale ripresa. Tasso di cambio EUR/USD (bianco) vs. Risk Reversal implicito nel mercato a 1 mese (blu, negativo). Fonte: Bloomberg Finance LP

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.