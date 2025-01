Bitcoin si avvicina a $ 100.000 mentre il sentimento generale del mercato migliora🔔

Questa settimana, gli investitori nel mercato delle criptovalute non possono lamentarsi per la mancanza di volatilità . Stiamo vivendo una vera e propria montagna russa, poiché il sentiment è passato dall'estremo panico all'inizio della settimana all'estrema euforia di ora. Diversi fattori hanno contribuito a questi movimenti, sovrapponendosi per creare l'attuale dinamica. Fattori dietro le precedenti discese: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Approvazione del DOJ: Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha approvato la vendita di quasi 69.000 Bitcoin, anche se questa operazione deve ancora essere eseguita (e potrebbe anche non accadere affatto).

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha approvato la vendita di quasi 69.000 Bitcoin, anche se questa operazione deve ancora essere eseguita (e potrebbe anche non accadere affatto). Posizione "hawkish" della Fed: La posizione della Federal Reserve e le aspettative notevolmente ridotte per un allentamento della politica monetaria nel 2025.

La posizione della Federal Reserve e le aspettative notevolmente ridotte per un allentamento della politica monetaria nel 2025. Dati economici solidi: Dati robusti sul mercato del lavoro e indicatori anticipatori dei prezzi superiori alle aspettative, come il sottogruppo dei prezzi del servizio ISM significativamente elevato e le aspettative di inflazione più alte nel rapporto dell'Università del Michigan. Questi fattori hanno portato a un notevole rafforzamento del dollaro statunitense e a un aumento dei rendimenti dei titoli di stato statunitensi (esclusa la decisione del DOJ, che ha influito solo sul mercato delle criptovalute). Di conseguenza, abbiamo assistito a forti cali nei mercati azionari e delle criptovalute, con gli indici che hanno esteso le perdite della scorsa settimana lunedì. Tuttavia, un rimbalzo è seguito rapidamente, poiché gli ultimi due giorni hanno portato tre fattori chiave favorevoli alla crescita: Catalizzatori recenti della crescita: Rapporto PPI inflazione inferiore alle aspettative: Il rapporto di ieri ha mostrato letture significativamente più basse per entrambi i parametri, core e headline.

Il rapporto di ieri ha mostrato letture significativamente più basse per entrambi i parametri, core e headline. Inflazione core CPI inferiore alle aspettative: Il rapporto odierno ha evidenziato un calo nella misura dell'inflazione core, nonostante l'inflazione headline sia salita per il terzo mese consecutivo (ma in linea con le aspettative).

Il rapporto odierno ha evidenziato un calo nella misura dell'inflazione core, nonostante l'inflazione headline sia salita per il terzo mese consecutivo (ma in linea con le aspettative). Inizio positivo della stagione degli utili a Wall Street: Oggi sono stati rivelati i primi risultati del settore bancario, con la maggior parte delle principali banche che hanno registrato guadagni del 4-6%. Come possiamo vedere, l'inizio di gennaio ha portato una grande quantità di informazioni significative. La forte reazione al rialzo può essere attribuita al sentiment estremamente pessimista all'inizio della settimana. Curiosamente, durante questo stesso periodo, i fondi ETF spot non hanno venduto le loro partecipazioni in Bitcoin con lo stesso panico che ha caratterizzato il mercato più ampio del Bitcoin.

Inoltre, il sentiment è rafforzato dall'imminente inaugurazione di Donald Trump lunedì prossimo. Gli investitori hanno chiaramente grandi aspettative per la posizione pro-cripto della nuova amministrazione statunitense e si aspettano cambiamenti politici iniziali all'inizio del mandato. Inoltre, il Forum Economico Mondiale annuale di Davos inizierà anche la prossima settimana, con la partecipazione del presidente Trump. È altamente probabile che le criptovalute e la tecnologia blockchain domineranno nuovamente le discussioni tecnologiche durante la conferenza di quest'anno.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.