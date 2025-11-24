Bitcoin si stabilizza dopo la svendita 📈Aumentano le probabilità di un taglio dei tassi della Fed di dicembre

Le criptovalute stanno cercando di aprire la nuova settimana con guadagni modesti e stabilizzanti, dopo un periodo molto debole durante il quale il BTC è sceso di oltre il 30% dai recenti massimi. Gli ETF crypto statunitensi restano lo strumento chiave di monitoraggio del mercato. Nelle ultime quattro settimane, i fondi basati su BTC hanno registrato deflussi record per 4,35 miliardi di dollari. Solo l’IBIT di BlackRock ha segnato oltre 1,2 miliardi di dollari di deflussi netti la scorsa settimana, mentre il volume totale di scambi di tutti i fondi ha superato i 40 miliardi, suggerendo un significativo riposizionamento istituzionale. Un driver principale per gli asset rischiosi oggi è il forte aumento delle aspettative per un taglio dei tassi a dicembre: il mercato ora assegna una probabilità del 70%, rispetto al circa 20% di una settimana fa.
Per ora, finché i mercati azionari continueranno a rimbalzare dai recenti cali, le criptovalute potrebbero seguire un percorso simile. Deflussi di ETF su scala simile erano stati osservati in primavera, durante il sell-off causato dai dazi di Trump. La perdita media attualmente subita dagli investitori a breve termine è di quasi il 30%, un livello storicamente associato o all’ingresso di Bitcoin in un mercato ribassista, o alla formazione di un fondo durante correzioni profonde.
Guardando al panico di aprile, il calo dal picco al minimo di Bitcoin in quel periodo, nel momento peggiore, fu anch’esso intorno al 30%, simile a oggi. Tuttavia, quella correzione fu meno drammatica e più graduale. Oggi, il BTC affronta forti prese di profitto da parte dei detentori più grandi e storici, mentre i flussi da investitori retail restano limitati. Molti trader retail hanno perso capitale durante il crollo del 10 ottobre, quando centinaia di altcoin sono scese di oltre il 50% in poche ore.
Ethereum ha ancora molta strada da fare prima di riconquistare il livello di 3.000$. Sia l’RSI che il MACD indicano un sentiment estremamente debole al momento. Osservando il cross della EMA50 sotto la EMA200 (“death cross”), si nota che nelle ultime quattro volte dal 2021 questo schema ha segnato due volte un minimo di prezzo, mentre negli altri due casi ha preceduto brevi rimbalzi seguiti da un’ulteriore ondata di cali.
Una nuova discesa sotto 80.000$, secondo l’analisi di CryptoQuant, potrebbe aumentare la probabilità di un mercato ribassista e portare pressione a lungo termine sui detentori a breve termine di Bitcoin, che hanno subito perdite significative nelle ultime settimane. Fonte: CryptoQuant
NATGAS scende del 4% a causa del caldo negli Stati Uniti
US Open: il Nasdaq sotto pressione da Nvidia e AMD 📌Le azioni Alphabet ai massimi storici
La fiducia dei consumatori statunitensi e la Fed di Richmond sono molto più deboli del previsto 📌
Alibaba dopo i guadagni: la strategia divergente darà i suoi frutti?
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.