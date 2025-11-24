Bitcoin si stabilizza dopo la svendita 📈Aumentano le probabilità di un taglio dei tassi della Fed di dicembre

Le criptovalute stanno cercando di aprire la nuova settimana con guadagni modesti e stabilizzanti, dopo un periodo molto debole durante il quale il BTC è sceso di oltre il 30% dai recenti massimi. Gli ETF crypto statunitensi restano lo strumento chiave di monitoraggio del mercato. Nelle ultime quattro settimane, i fondi basati su BTC hanno registrato deflussi record per 4,35 miliardi di dollari. Solo l’IBIT di BlackRock ha segnato oltre 1,2 miliardi di dollari di deflussi netti la scorsa settimana, mentre il volume totale di scambi di tutti i fondi ha superato i 40 miliardi, suggerendo un significativo riposizionamento istituzionale. Un driver principale per gli asset rischiosi oggi è il forte aumento delle aspettative per un taglio dei tassi a dicembre: il mercato ora assegna una probabilità del 70%, rispetto al circa 20% di una settimana fa.

Per ora, finché i mercati azionari continueranno a rimbalzare dai recenti cali, le criptovalute potrebbero seguire un percorso simile. Deflussi di ETF su scala simile erano stati osservati in primavera, durante il sell-off causato dai dazi di Trump. La perdita media attualmente subita dagli investitori a breve termine è di quasi il 30%, un livello storicamente associato o all’ingresso di Bitcoin in un mercato ribassista, o alla formazione di un fondo durante correzioni profonde.

Guardando al panico di aprile, il calo dal picco al minimo di Bitcoin in quel periodo, nel momento peggiore, fu anch’esso intorno al 30%, simile a oggi. Tuttavia, quella correzione fu meno drammatica e più graduale. Oggi, il BTC affronta forti prese di profitto da parte dei detentori più grandi e storici, mentre i flussi da investitori retail restano limitati. Molti trader retail hanno perso capitale durante il crollo del 10 ottobre, quando centinaia di altcoin sono scese di oltre il 50% in poche ore.

Ethereum ha ancora molta strada da fare prima di riconquistare il livello di 3.000$. Sia l’RSI che il MACD indicano un sentiment estremamente debole al momento. Osservando il cross della EMA50 sotto la EMA200 (“death cross”), si nota che nelle ultime quattro volte dal 2021 questo schema ha segnato due volte un minimo di prezzo, mentre negli altri due casi ha preceduto brevi rimbalzi seguiti da un’ulteriore ondata di cali.

Una nuova discesa sotto 80.000$, secondo l’analisi di CryptoQuant, potrebbe aumentare la probabilità di un mercato ribassista e portare pressione a lungo termine sui detentori a breve termine di Bitcoin, che hanno subito perdite significative nelle ultime settimane. Fonte: CryptoQuant