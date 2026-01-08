Grafico del giorno: JP225 (08.01.2026)

Il Nikkei 225 (JP225) continua a scendere, perdendo oggi quasi lo 0,85% e testando livelli sotto i 52.000 punti, segnando la terza sessione consecutiva sotto pressione. Il principale catalizzatore è la presa di profitti nelle aziende del settore AI e dei semiconduttori precedentemente molto scontate: SoftBank Group scende di oltre il 4%, mentre Tokyo Electron e Advantest registrano anch’esse cali significativi. L’indice, che di recente aveva raggiunto record grazie all’ottimismo legato all’intelligenza artificiale, sta ora correggendo dopo un’impennata alimentata dalla speculazione sui chip Nvidia e sulle azioni correlate. A questo si aggiungono i dati disastrosi sui salari reali, scesi del 2,8% su base annua a novembre, il calo più marcato da gennaio.
Tuttavia, il peso maggiore resta l’escalation delle tensioni geopolitiche con la Cina, che domina le prime pagine odierne. Pechino ha annunciato un divieto immediato all’export di beni a duplice uso (civile e militare) verso il Giappone, inclusi potenzialmente terre rare, in risposta ai commenti del Primo Ministro Sany Takaichi su Taiwan. Il Giappone, che dipende dalla Cina per circa il 60-70% di queste materie prime (quasi il 100% per metalli pesanti come disprosio e terbio), rischia gravi interruzioni nelle catene di approvvigionamento dei settori automobilistico, elettronico e della difesa. Nomura stima che un embargo di tre mesi potrebbe costare all’economia 660 miliardi di yen (4,2 miliardi USD) e ridurre il PIL di 0,11 punti percentuali.
Il sentiment non è aiutato dall’indagine antidumping del MOFCOM sulle importazioni di diclorosilano dal Giappone, componente chimico chiave nella produzione di chip, e dal reinserimento annunciato del divieto alle importazioni di prodotti ittici giapponesi (principalmente pesce e altri alimenti marini), in risposta ai commenti del Primo Ministro giapponese Sany Takaichi su Taiwan e ai presunti problemi dell’acqua di Fukushima.
Nonostante gli sconti sopra citati, in corso da tre giorni e principalmente guidati da fattori geopolitici ed economici selezionati, il contratto JP225 mantiene un trend rialzista di lungo periodo, supportato tecnicamente dalla media mobile esponenziale a 50 giorni (curva blu nel grafico). Il limite superiore dell’attuale configurazione tecnica resta il doppio massimo locale nella zona dei 52.780 punti. L’RSI a 14 giorni scende sotto la zona dei 70 punti, spesso identificata come segnale di ipercomprato dello strumento sottostante.
Fonte: xStation
Live Mercati in Sintesi
US OPEN: Gli investitori sono cauti di fronte all'incertezza
L'indice US100 sale dopo il calo dei dati NFP 💡
L'EURUSD continua a scendere nonostante i solidi dati sulle vendite al dettaglio nell'Eurozona📉
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.