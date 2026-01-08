Il settore della difesa manterrà a galla i mercati azionari europei❓

Gli indici europei registrano performance piuttosto deludenti all’avvio della seconda fase della sessione di giovedì. Il tedesco DAX sale di appena lo 0,02%, mentre il francese CAC40 scende dello 0,23% e il britannico FTSE100 dello 0,15%. Il polacco W20 soffre particolarmente, perdendo quasi il 2%. I mercati attendono i dati statunitensi sulle richieste di sussidi di disoccupazione, oltre al rapporto sul mercato del lavoro USA previsto per venerdì.

Per quanto riguarda i settori, oggi spicca l’industria della difesa, sulla scia dei commenti di Trump su un maggiore investimento negli armamenti.

Quotazioni attuali per i principali contratti. Fonte: xStation

Volatilità attuale osservata sul mercato europeo più ampio. Fonte: xStation

Durante la sessione di giovedì, il DAX ha proseguito il suo trend rialzista superando la barriera precedentemente indicata dei 24.780 punti, che rappresentava il principale livello di resistenza nel 2025. Inoltre, l’attuale momentum positivo, che ha permesso al contratto di superare la media mobile esponenziale a 50 giorni (curva blu nel grafico) e quella a 100 giorni (curva viola), rappresenta, dal punto di vista tecnico, un segnale di tendenza rialzista a breve termine dello strumento. Finché il DE40 rimane al di sopra di queste barriere di supporto, è probabile che il trend attuale continui. Fonte: xStation

Principali notizie aziendali:

Durante la sessione odierna, le azioni del settore della difesa hanno nuovamente registrato performance rilevanti, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha richiesto un aumento della spesa americana per la difesa. Leonardo (LDO.IT) è balzata in cima all’indice Ftse Mib italiano, guadagnando quasi il 3%.

Fonte: xStation

Vallourec (VK.FR) ha lanciato un programma di riacquisto azioni da 200 milioni di euro, che durerà fino al 30 giugno 2026, per coprire parte dei suoi warrant di sottoscrizione (BSA) e limitare la diluizione al loro esercizio, e in misura minore per finanziare i piani di incentivazione dei dipendenti. L’azienda prevede inoltre di pagare un dividendo straordinario intermedio nel terzo trimestre 2026, pari a circa 300 milioni di euro derivanti dalla vendita dei BSA e all’eccedenza del 80-100% della liquidità generata nel 2025 non destinata al riacquisto azionario. Il ritorno totale agli azionisti dovrebbe raggiungere almeno 500 milioni di euro nel 2026, senza la proposta di dividendo ordinario per il 2025 a causa di questo pagamento. La strategia è coerente con la politica del capitale della società, che prevede una leva finanziaria di +/- 0,5x debito netto/EBITDA e liquidità superiore a 1 miliardo di euro. Philippe Guillemot, Presidente e CEO, ha sottolineato che si tratta di un passo verso l’obiettivo di diventare una delle società più favorevoli agli azionisti nel settore.

Associated British Foods (AB Foods; ABF.UK) ha avvertito di un utile operativo e di un EPS inferiori alle attese per l’anno fiscale, a causa di vendite più deboli di Primark e risultati misti nella divisione alimentare. Le azioni della società sono scese fino al 12%, toccando i minimi degli ultimi 9 mesi.

Fonte: xStation