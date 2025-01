Bitcoin sta raggiungendo nuovi massimi nel giorno dell'insediamento di Trump 🖋️ Il Bitcoin è attualmente in aumento del 7,80%, scambiato a 109.000 dollari, rompendo livelli intorno ai 102.000 dollari in pochi minuti. Al momento, non ci sono informazioni chiare che giustifichino un impulso così forte verso l'alto. Il sentimento positivo sta sicuramente supportando gli investitori nel giorno dell'inaugurazione di Donald Trump, soprattutto perché lo stesso presidente ha assicurato nel fine settimana di avere ambiziosi piani per questo mercato. Tuttavia, sembra che queste assicurazioni da sole non siano sufficienti a spiegare un movimento così forte. Pertanto, è possibile che informazioni non pubbliche riguardanti i piani della nuova amministrazione legati al Bitcoin siano trapelate nel mercato. La speculazione si concentra naturalmente sulla possibilità che il governo degli Stati Uniti possa stabilire una riserva strategica di Bitcoin. Le speranze degli investitori sono ulteriormente alimentate da dichiarazioni aggiuntive della famiglia presidenziale, suggerendo che gli eventi del fine settimana siano solo l'inizio di piani ambiziosi per il mercato delle criptovalute. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Eventi chiave del fine settimana: Venerdì sera, Donald Trump ha annunciato inaspettatamente il lancio del suo memecoin, Official Trump, che ha raggiunto una valutazione completamente diluita (FDV) di 75 miliardi di dollari in 48 ore. Attualmente, solo il 20% dei token è in circolazione, una situazione insolita per i memecoin. L'80% rimanente è detenuto da aziende associate a Trump e verrà rilasciato gradualmente nel mercato nei prossimi tre anni. Un beneficiario indiretto è stato Solana, poiché Trump ha scelto questa blockchain per il suo memecoin. In due giorni, Solana ha raggiunto un nuovo massimo storico (ATH) di 295 dollari per token, guadagnando quasi il 50% in 48 ore. World Liberty Financial (WLD) ha acquistato oltre 20 milioni di dollari in Ethereum durante il fine settimana. Inoltre, WLD ha ufficialmente avviato la vendita di 25 miliardi di token a 0,05 dollari ciascuno, in vista della sua ICO programmata. Domenica sera, Melania Trump, la moglie di Donald Trump, ha annunciato il suo memecoin, attualmente valutato 13 miliardi di dollari. Oggi, Bitcoin sta raggiungendo nuovi massimi storici, confermando la prossima ondata di un trend rialzista iniziato nell'ottobre 2024 per questa criptovaluta. I livelli di supporto tecnico più vicini rimangono le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni (rispettivamente le curve blu e viola nel grafico).

Fonte: xStation

