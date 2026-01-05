Bitcoin torna a crescere nel 2026 📈 Gli Stati Uniti sequestreranno 600.000 BTC al Venezuela?

Oggi Bitcoin sale fino a quasi 93.000 USD, il livello più alto dalla prima metà di dicembre 2025, in un contesto di sentiment positivo sul mercato azionario statunitense, dove i futures sul Nasdaq 100 e sull’S&P 500 (US100 e US500) guadagnano in attesa dell’apertura. Bitcoin è aumentato di oltre il 6% quest’anno e ha rimbalzato dopo essere sceso a un livello record di ipervenduto (RSI), ultimo osservato nell’agosto 2023. I dati on-chain evidenziano un accumulo storicamente elevato di BTC da parte dei cosiddetti indirizzi “whale”, mentre il sentiment complessivo del mercato rimane in gran parte contenuto, aprendo la possibilità di un proseguimento del trend.

Il petrolio ha reagito con un lieve calo sotto i 60 USD al barile a seguito di un’operazione militare statunitense in Venezuela. Se gli Stati Uniti dovessero effettivamente prendere il controllo delle riserve petrolifere venezuelane, ciò potrebbe esercitare una pressione significativa sull’inflazione globale e, di conseguenza, sostenere gli asset rischiosi, incluso Bitcoin. Tuttavia, è difficile aspettarsi che questo effetto sia immediato; si tratta piuttosto di un orizzonte pluriennale. Il settore petrolifero venezuelano richiede decine di miliardi di dollari di investimenti per tornare a una capacità di lavorazione comparabile ai livelli storici record di alcuni anni fa. Non è inoltre chiaro se gli Stati Uniti raggiungeranno i loro obiettivi in Venezuela senza un intervento militare terrestre, scenario che probabilmente sosterebbe più i prezzi del petrolio che li comprimerebbe.

I dati di CoinShares indicano che i flussi globali verso le criptovalute nel 2025 hanno raggiunto 47,2 miliardi di USD, rispetto ai 48,7 miliardi del 2024. Nell’ultima sessione della settimana precedente, venerdì, gli ETF su BTC ed ETH hanno registrato flussi in entrata rispettivamente di 464 milioni USD e 124 milioni USD.

Questa settimana, Bitcoin resterà principalmente sensibile ai dati sul mercato del lavoro statunitense (NFP di venerdì), ma il mercato è sempre più convinto che l’influenza di Trump sulla Fed sarà decisamente accomodante, indipendentemente dai dati macro. Di conseguenza, letture economiche solide non devono necessariamente frenare l’appetito per i tagli dei tassi del futuro presidente della Federal Reserve.

I Bitcoin del Venezuela – cosa aspettarsi?

Secondo ricerche degli analisti Clara Preve e Bradley Hope, il Venezuela detiene attualmente BTC e stablecoin per un valore compreso tra 56 e 67 miliardi USD; i media hanno riportato ipoteticamente circa 600.000 BTC. Si dice che il Paese abbia iniziato ad acquistare BTC e criptovalute nel 2017, quando il Venezuela vendeva oro estratto nel cosiddetto Orinoco Mining Arc e convertiva i proventi lontano dal dollaro statunitense. Le stime suggeriscono che oro per un valore di 2 miliardi USD potrebbe essere stato scambiato in Bitcoin al prezzo di circa 5.000 USD all’epoca, il che implicherebbe che il Paese detenga oggi circa 400.000 BTC, per un valore stimato di circa 37 miliardi USD. Il Venezuela potrebbe anche aver ceduto Tether (USDT) ricevuto come pagamento per il petrolio, utilizzandolo per acquistare Bitcoin, per evitare sanzioni e diversificare il rischio lontano da una stablecoin legata al dollaro.

Se gli Stati Uniti dovessero sequestrare il portafoglio venezuelano, questi Bitcoin verrebbero molto probabilmente trasferiti nella cosiddetta riserva strategica statunitense e non sarebbero venduti, in linea con l’impegno dell’amministrazione Trump di “non vendere alcun Bitcoin sequestrato”. Se gli Stati Uniti dovessero davvero assumere il controllo delle riserve venezuelane — pari a quasi il 3% dell’intera offerta globale di BTC (21 milioni) — questa quantità potrebbe sparire dal mercato, sostenendo i prezzi nel lungo termine. D’altra parte, c’è la possibilità che il Venezuela possa utilizzare i BTC ancora in suo possesso, convertendoli in fondi per acquistare potenzialmente armi o coprire altre spese nel caso di un devastante intervento militare terrestre statunitense nel Paese.

Fonte: CoinPedia

Grafici Bitcoin ed Ethereum (H1, D1)

Sia Bitcoin che Ethereum stanno scambiando all’interno di un canale di prezzo rialzista, e sul timeframe orario è possibile osservare la formazione di un potenziale pattern “saucer” rialzista. Per Bitcoin, il supporto chiave si trova attualmente intorno a 91,8k USD, dove si collocano il bordo inferiore del canale di prezzo e la EMA50.

Fonte: xStation5

Sul timeframe orario, Bitcoin ha raggiunto un livello di resistenza chiave rappresentato dalla media mobile esponenziale EMA50 (linea arancione).

Fonte: xStation5

Analogamente a Bitcoin, anche Ethereum sta salendo oggi verso livelli non raggiunti dalla metà di dicembre. Il supporto chiave di breve termine è indicato dalla EMA50 sul timeframe orario (circa 3.100 USD), mentre il bordo inferiore del canale si trova intorno a 3.050 USD, dove si osserva anche la EMA200 (linea rossa).

Fonte: xStation5

Sul timeframe giornaliero, il prezzo di Ethereum ha raggiunto la media mobile esponenziale a 50 sessioni EMA50 (linea arancione) e, come BTC, sta faticando a superarla.

Fonte: xStation5

I flussi in entrata negli ETF sono in aumento.

Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research