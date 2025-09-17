Bloom Energy raggiunge un valore record grazie alla partnership con Oracle

Le azioni di Bloom Energy hanno raggiunto un massimo storico di 73,29 $, segnando un guadagno di oltre il 200% dall’inizio del 2025. Il principale motore di questa crescita è la partnership strategica con Oracle, che prevede la fornitura di tecnologia a celle a combustibile per data center dedicati all’intelligenza artificiale. In risposta a questo sviluppo, gli analisti di Morgan Stanley hanno alzato il target price di Bloom Energy a 85 $, indicando un ulteriore potenziale di crescita. Fonte: xStation5 Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile La collaborazione con Oracle apre nuove opportunità per la crescita dinamica di Bloom Energy, permettendo all’azienda di fornire rapidamente ed efficientemente soluzioni energetiche innovative basate su celle a combustibile ai principali data center che supportano sistemi avanzati di intelligenza artificiale. In un’era di crescente domanda di potenza di calcolo, fonti energetiche affidabili e sostenibili sono diventate una priorità per gli operatori di infrastrutture IT. Grazie a questa partnership strategica, Bloom Energy è ben posizionata per soddisfare tali esigenze offrendo soluzioni energetiche pulite, stabili e scalabili. Per rafforzare ulteriormente la propria posizione di mercato, l’azienda ha annunciato piani ambiziosi per raddoppiare la capacità produttiva a 2 Gigawatt entro la fine del 2026. Per raggiungere questo obiettivo, Bloom Energy investirà 100 milioni di dollari nello sviluppo tecnologico, nell’espansione degli impianti produttivi e nell’aumento dell’efficienza operativa. Queste azioni consentiranno non solo un più rapido soddisfacimento degli ordini, ma anche una migliore capacità di adattamento alle crescenti esigenze dei clienti nei settori tecnologico e industriale. Di conseguenza, Bloom Energy è ben preparata a cogliere le opportunità di mercato e mantenere un vantaggio competitivo nel settore delle energie verdi in rapida evoluzione. Gli analisti rilevano inoltre un miglioramento delle performance finanziarie di Bloom Energy nel secondo trimestre del 2025. L’azienda ha registrato ricavi per 401,2 milioni di dollari, in crescita del 19,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il margine lordo è salito dal 20,4% al 26,7%, mentre il margine operativo è aumentato al 7,1%. L’azienda ha generato un flusso di cassa libero positivo di 33 milioni di dollari, segnalando una maggiore redditività.

