US Open: il Nasdaq continua a salire📈Le azioni Intel ed Eli Lilly salgono

Il mercato azionario statunitense registra rialzi nella giornata odierna, con Eli Lilly (LLY.US) e Intel (INTC.US) che si distinguono come i titoli più forti. Recentemente, Nvidia ha rivisto al rialzo le previsioni di ricavi, contribuendo in modo evidente ad attenuare le preoccupazioni legate a una possibile “bolla tecnologica” e alle elevate valutazioni del mercato azionario USA. Tuttavia, l’S&P 500 risulta quasi invariato, mentre il DJIA è in calo di circa lo 0,4%. Tra le altre società sotto osservazione da parte degli investitori figurano Applied Digital, Constellation Brands e Caterpillar, in seguito alla pubblicazione dei risultati o a presentazioni del management in programma. Al contrario, le azioni SanDisk scendono di quasi il 3%, dopo il balzo di circa il 27% registrato nella seduta precedente. Dati macroeconomici Le buste paga private ADP negli Stati Uniti hanno mostrato una crescita dell’occupazione leggermente inferiore alle attese.

Gli ordini alle fabbriche in Neico sono diminuiti più del previsto.

I dati JOLTS hanno evidenziato un calo delle offerte di lavoro.

L’indice ISM Servizi è invece risultato superiore alle aspettative. Nel frattempo, a seguito delle notizie secondo cui il Venezuela consegnerà agli Stati Uniti tra 30 e 50 milioni di barili di greggio precedentemente sanzionato, i prezzi del petrolio restano intorno ai 60 dollari al barile a livello globale. L’aumento dell’offerta proveniente dal Venezuela potrebbe accentuare il trend ribassista già in atto sui prezzi del petrolio e compensare i rialzi legati alle tensioni geopolitiche. Prezzi del petrolio più bassi sostengono il rally dei mercati azionari e contribuiscono ad attenuare le pressioni inflazionistiche. Fonte: xStation5 US100 (H1 interval) Fonte: xStation5 Eli Lilly in fase positiva

Le azioni di Eli Lilly registrano un rialzo di quasi il 4% dopo la notizia dell’acquisizione di Ventyx Biosciences, operazione che potrebbe superare 1 miliardo di dollari, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, citando fonti vicine alla vicenda. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Su Ventyx Biosciences: Produce farmaci per malattie immunologiche e infiammatorie. Obiettivi dell’acquisizione per Eli Lilly: Sviluppare nuove terapie per le malattie infiammatorie intestinali, tra cui il morbo di Crohn e la colite ulcerosa.

Trattamenti per il morbo di Parkinson.

Farmaci per problemi cardiovascolari legati all’obesità. A seguito della notizia, le azioni di Ventyx sono balzate di oltre il 50% nel trading after-hours, riflettendo l’ottimismo degli investitori. Né Eli Lilly né Ventyx hanno commentato eventuali ulteriori sviluppi commerciali. L’acquisizione rientra nella strategia di Eli Lilly di espandersi oltre i segmenti diabete e obesità, rafforzando la propria presenza nei settori immunologia e neuroscienze. Oggi le azioni hanno toccato livelli vicini ai massimi storici. Fonte: xStation5 Azioni Intel in forte rialzo

Le azioni di Intel registrano un rialzo di quasi il 7% dopo la notizia di un nuovo processore e di una piattaforma dedicata al gaming. Intel sta sviluppando un processore dedicato al gaming .

È in fase di realizzazione anche una piattaforma gaming più ampia , che integrerà hardware e software.

La piattaforma sarà basata sui processori Intel Core Serie 3, costituendo la base della nuova lineup di prodotti gaming. L’azienda punta a rafforzare la propria posizione competitiva rispetto ad AMD e Nvidia, che da anni ampliano i loro portafogli di processori per il gaming.

Intel prevede di beneficiare della crescente domanda di hardware gaming ad alte prestazioni. Gli investitori considerano il piano promettente, vedendolo come un possibile motore di crescita nel segmento gaming. Maggiori dettagli sul processore e sulla piattaforma dovrebbero essere resi noti nel corso dell’anno. Fonte: xStation5

