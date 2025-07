Boeing sorprende con un fatturato superiore, le azioni salgono nelle contrattazioni pre-mercato

Boeing: Risultati del secondo trimestre 2025 – Segnali di miglioramento operativo, ma la redditività resta sfidante Boeing ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2025, evidenziando un significativo miglioramento operativo nonostante persistenti difficoltà a livello di redditività. I ricavi sono aumentati del 35% su base annua, raggiungendo i 22,75 miliardi di dollari, superando le attese degli analisti fissate a 21,68 miliardi. Il principale traino è stato l’incremento delle consegne di aeromobili commerciali. L’azienda sembra inoltre iniziare a superare l’impatto reputazionale legato alle problematiche del 737 MAX. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Principali indicatori finanziari Perdita core per azione: -1,24 USD (meglio delle attese di -1,40 USD)

Perdita GAAP per azione: -0,92 USD

Flusso di cassa operativo: 227 milioni USD (contro -3,9 miliardi nel Q2 2024)

Free cash flow: -200 milioni USD (contro -4,3 miliardi un anno fa)

Consegne di aerei commerciali: 150 unità (+63% a/a) Analisi dei segmenti Aeromobili Commerciali – Il motore principale della crescita

Il segmento ha generato ricavi per 10,87 miliardi di dollari, con un incremento annuo dell’81%, pari al 47,8% del fatturato totale del gruppo. La produzione del 737 ha raggiunto il target di 38 velivoli al mese, con l’obiettivo di salire a 42 entro fine anno. La produzione del 787 Dreamliner è aumentata a 7 unità al mese. Nonostante la forte crescita dei ricavi, il segmento ha registrato una perdita operativa di 557 milioni di dollari, in miglioramento rispetto ai 715 milioni dell’anno precedente. Difesa, Spazio e Sicurezza – Ritorno alla redditività

Il segmento ha generato ricavi per 6,62 miliardi di dollari (+10% a/a) e un utile operativo di 110 milioni, segnando una netta inversione rispetto alla perdita di 913 milioni nel Q2 2024. Il margine operativo si attesta all’1,7%, indicando un progressivo ritorno alla stabilità operativa dopo trimestri difficili. Servizi Globali – Il segmento più redditizio

I ricavi dei Global Services sono saliti a 5,28 miliardi di dollari (+8% a/a), con il margine operativo più elevato tra tutti i segmenti, al 19,9%. La redditività del segmento è migliorata costantemente negli ultimi anni: dal 2,9% nel 2020 al 18,13% nel 2024. Situazione finanziaria e liquidità

A fine trimestre, Boeing deteneva 23 miliardi di dollari in liquidità e investimenti a breve termine (in calo dai 23,7 miliardi di inizio trimestre), mentre il debito complessivo è diminuito leggermente a 53,3 miliardi (da 53,6 miliardi). L’azienda dispone inoltre di linee di credito inutilizzate per 10 miliardi di dollari. Il portafoglio ordini è salito a un nuovo massimo storico di 619 miliardi di dollari, includendo oltre 5.900 aeromobili commerciali per un valore complessivo di 522 miliardi. Nel trimestre sono stati acquisiti 455 nuovi ordini, tra cui importanti commesse da Qatar Airways e British Airways. Aspetti positivi e sfide dei risultati Aspetti positivi: Aumento del 63% delle consegne di aeromobili commerciali rispetto all’anno precedente, il miglior dato dal 2018.

Flusso di cassa operativo tornato in territorio positivo: 227 milioni di dollari contro -3,9 miliardi nel Q2 2024.

Produzione del 737 a 38 unità/mese, con obiettivo a oltre 40.

Ritorno alla redditività nel segmento difesa e margini record nei servizi.

Portafoglio ordini solido, che garantisce visibilità sui ricavi futuri. Criticità e rischi: L’azienda continua a registrare perdite, in particolare nel segmento chiave degli aeromobili commerciali.

Il debito resta elevato, sopra i 50 miliardi, sebbene non siano utilizzate le linee di credito disponibili.

Il free cash flow resta negativo, anche se fortemente migliorato rispetto al passato. Commento del management e prospettive

Il CEO Kelly Ortberg ha sottolineato l’obiettivo di “ricostruire la fiducia e proseguire nel processo di ripresa”. La priorità sarà mantenere il ritmo di crescita delle consegne, migliorando nel contempo i controlli di qualità e la sicurezza. È confermato l’obiettivo di aumentare la produzione del 737 a 42 unità mensili. L’azienda mostra segnali chiari di miglioramento rispetto all’anno precedente, grazie alla forte crescita dei ricavi trainata dalle consegne. Tuttavia, il ritorno alla piena redditività di gruppo rimane una sfida centrale. Le azioni Boeing sono in rialzo dell’1,2% nel pre-market. Dall’inizio dell’anno, il titolo ha guadagnato circa il 33%, con una forte accelerazione a partire da aprile, passando da un minimo di 140 a 240 dollari per azione.



