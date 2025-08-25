⏬NATGAS scende di quasi il 2%

I prezzi del gas naturale colmano il divario mobile in mezzo alle aspettative di un calo significativo della domanda

Il gas naturale prosegue il forte calo iniziato la scorsa settimana. Dopo il rollover si è registrato un lieve rimbalzo, ma venerdì i prezzi sono tornati a scendere a causa di nuove previsioni che indicano un netto raffreddamento tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. La produzione di gas negli Stati Uniti è ai massimi storici e le esportazioni sotto capacità, unite a un surplus, hanno permesso una solida ricostruzione delle scorte, nonostante i consumi di gas siano leggermente superiori alla norma. Al momento, esiste la possibilità che la domanda scenda sotto i livelli abituali, il che favorirebbe un ulteriore consistente aumento delle scorte di gas.



Le temperature in gran parte degli Stati Uniti sono previste al di sotto della media tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

Fonte: Bloomberg Finance LP, NOAA



Dopo un periodo di maggiore consumo di gas da parte delle centrali elettriche a gas (grafico centrale), i consumi stanno tornando su valori medi e c’è la possibilità che scendano al di sotto della media quinquennale, il che favorirebbe una più rapida ricostruzione delle scorte nelle prossime settimane.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB



Il prezzo del gas ha chiuso completamente il gap formatosi dopo il passaggio dal contratto future di settembre a quello di ottobre. Attualmente il prezzo sta testando i recenti minimi locali del 19 e 20 agosto, che rappresentano i livelli più bassi dallo scorso novembre. Se non si verificherà un significativo rimbalzo della domanda o un calo della produzione, gli operatori di mercato guarderanno sempre più verso il livello di 2,5 $/MMBTU, anche se sono emerse previsioni secondo cui il gas potrebbe scendere fino a 2 $ qualora la forte eccedenza di offerta dovesse persistere nei prossimi mesi. Vale la pena ricordare, tuttavia, che il contratto di novembre (quello successivo a quello attuale) viene scambiato intorno a 3,11 $, circa 40 centesimi in più.

Fonte: xStation5