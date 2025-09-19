Ribasso Nikkei La Bank of Japan lascia i tassi fermi allo 0,5% mentre l'inflazione cala al 2,7%, ancora alta e ben al di sopra del target del 2%. Il Nikkei crolla di oltre il -1,5% andando cosí a vendere i massimi assoluti mentre i titoli di Stato vedono i rendimenti salire leggermente all'1,63% sulla scadenza decennale. Importanti novitá arrivano dalla politica monetaria della Boj, la banca infatti venderá i suoi Reit a mercato.



BOJ: TASSI FERMI E VENDITA DI ETF E REITs



La BoJ lascia i tassi fermi allo 0,5%, decisione giá inclusa nelle stime ma allo stesso tempo introduce una novitá importante, ossia la vendita di assets. La banca centrale infatti avvia un programma di vendite di Etf e di Reits (fondi immobiliari) con modalitá che secondo la banca centrale non andranno a destabilizzare i mercati finanziari. La banca venderá 330 miliardi di yen di Etf all'anno mentre per i Reits si parla di 5 miliardi all'anno, questo permetterá alla banca di prendere liquiditá direttamente dai mercati, mossa che equivale ad un ritiro forzato della stessa tramite vendita di asset finanziari. La Boj quindi rimane ferma, molto cauta nella sua politica restrittiva, il prossimo inevitabile passo é quello dell'aumento dei tassi.



CROLLO NIKKEI. RIBASSO PER OGGI?



In risposta alla Boj, il Nikkei crolla di circa il -0,7% sul cash e del -1,8% sui futures, un ribasso che utilizza la vendita di asset come pretesto per un ribasso tecnico e doveroso dopo le performance incredibili conseguite in poco tempo. La situazione dei mercati per oggi potrebbe cambiare proprio con questo ribasso che potrebbe influire direttamente sull'andamento di tutti gli altri mercati internazionali, questi ultimi reduci da rialzi fortissimi nel corso di poco tempo.



OBBLIGAZIONI FERME: OCCHIO ALLO SPREAD ITALIA-FRANCIA



I Titoli di Stato continuano a rimanere sui livelli di rendimento visti nel corso delle scorse settimane senza vedere effettivamente grandi miglioramenti dopo il taglio della Fed. Attenzione peró allo spread tra titoli italiani e titoli francesi che arriva a 1 solo punto base, se il mercato vorrá potremmo assistere ad un sorpasso della Francia sull'Italia in termini di rendimento, con conseguente cambiamento della classifica dei rendimenti in Europa che cambierebbe proprio al vertice. Spagna, Portogallo e Grecia rimangono sicuramente al di sotto di questi rendimenti mentre il Bund é il benchmark con un rendimento ben al di sotto del 3%.



La Bank of Japan lascia i tassi fermi allo 0,5% mentre l'inflazione cala al 2,7%, ancora alta e ben al di sopra del target del 2%. Il Nikkei crolla di oltre il -1,5% andando cosí a vendere i massimi assoluti mentre i titoli di Stato vedono i rendimenti salire leggermente all'1,63% sulla scadenza decennale. Importanti novitá arrivano dalla politica monetaria della Boj, la banca infatti venderá i suoi Reit a mercato.La BoJ lascia i tassi fermi allo 0,5%, decisione giá inclusa nelle stime ma allo stesso tempo introduce una novitá importante, ossia la vendita di assets. La banca centrale infatti avvia un programma di vendite di Etf e di Reits (fondi immobiliari) con modalitá che secondo la banca centrale non andranno a destabilizzare i mercati finanziari. La banca venderá 330 miliardi di yen di Etf all'anno mentre per i Reits si parla di 5 miliardi all'anno, questo permetterá alla banca di prendere liquiditá direttamente dai mercati, mossa che equivale ad un ritiro forzato della stessa tramite vendita di asset finanziari. La Boj quindi rimane ferma, molto cauta nella sua politica restrittiva, il prossimo inevitabile passo é quello dell'aumento dei tassi.In risposta alla Boj, il Nikkei crolla di circa il -0,7% sul cash e del -1,8% sui futures, un ribasso che utilizza la vendita di asset come pretesto per un ribasso tecnico e doveroso dopo le performance incredibili conseguite in poco tempo. La situazione dei mercati per oggi potrebbe cambiare proprio con questo ribasso che potrebbe influire direttamente sull'andamento di tutti gli altri mercati internazionali, questi ultimi reduci da rialzi fortissimi nel corso di poco tempo.I Titoli di Stato continuano a rimanere sui livelli di rendimento visti nel corso delle scorse settimane senza vedere effettivamente grandi miglioramenti dopo il taglio della Fed. Attenzione peró allo spread tra titoli italiani e titoli francesi che arriva a 1 solo punto base, se il mercato vorrá potremmo assistere ad un sorpasso della Francia sull'Italia in termini di rendimento, con conseguente cambiamento della classifica dei rendimenti in Europa che cambierebbe proprio al vertice. Spagna, Portogallo e Grecia rimangono sicuramente al di sotto di questi rendimenti mentre il Bund é il benchmark con un rendimento ben al di sotto del 3%.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.