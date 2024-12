Broadcom AI Push spinge il Nasdaq in rialzo 📈

US100 guadagna lo 0,88% mentre il colosso dei semiconduttori estende la corsa record Il Nasdaq 100 è avanzato dello 0,88% oggi, trainato principalmente dal notevole aumento del 9,2% di Broadcom (AVGO.US), che ha raggiunto i 245,57 dollari, mentre gli investitori continuano a digerire il report sugli utili straordinari del produttore di chip e le sue ambizioni in espansione nell'AI. L'impennata estende l'eccezionale slancio di Broadcom dopo il guadagno record del 24% di venerdì, che ha aggiunto 206 miliardi di dollari alla sua capitalizzazione di mercato. Punti salienti: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Broadcom scambia a 245,57 dollari, portando i guadagni da inizio anno al 120%

Il volume degli scambi è salito a 22,4 milioni di azioni, quasi 5 volte la media a 20 giorni

La capitalizzazione di mercato dell'azienda è saldamente sopra la soglia di 1 trilione di dollari

Il Nasdaq 100 beneficia della forza del settore dei semiconduttori in generale  L'Impulso dell'AI Cresce Gli ultimi risultati di Broadcom hanno rivelato una crescita impressionante legata all'AI, con le vendite nell'ambito dei semiconduttori che hanno raggiunto i 12,2 miliardi di dollari per l'anno fiscale, più del triplo rispetto all'anno precedente. L'espansione della base clienti dell'azienda nel settore dell'AI, che potrebbe includere Apple e OpenAI, oltre alle partnership esistenti con colossi tecnologici come Google, Meta e ByteDance, ha entusiasmato gli investitori. L'Atteggiamento Ottimista di Wall Street Gli analisti sono sempre più ottimisti riguardo alla traiettoria di Broadcom nell'AI, con Stacy Rasgon di Bernstein che suggerisce che l'azienda stia vivendo il proprio "momento Nvidia". La società prevede che il mercato indirizzabile servibile dall'AI possa raggiungere tra i 60 e i 90 miliardi di dollari entro il 2027, anche se alcuni analisti, tra cui Raymond James, avvertono su possibili rallentamenti degli investimenti all'inizio del 2025. La corsa di Broadcom sta fornendo un supporto significativo al Nasdaq 100, evidenziando il continuo appetito per le azioni dei semiconduttori focalizzate sull'AI. La forte performance dell'azienda sia nelle operazioni principali che nel recente acquisto di VMware suggerisce che un momentum sostenuto potrebbe ulteriormente spingere l'indice tecnologico. US100 (Intervallo D1) L'indice Nasdaq-100, rappresentato dal contratto US100, sta scambiando ai massimi storici. Il massimo di metà novembre a 21.255 agisce come livello di supporto iniziale per i rialzisti, con il massimo di metà luglio a 20.895, allineato da vicino con la SMA a 50 giorni a 20.851, che fornisce un supporto aggiuntivo. Per i ribassisti, i target chiave includono la SMA a 100 giorni e i massimi di agosto vicino a 19.917, che rappresentano livelli critici di discesa. L'RSI si sta consolidando vicino alla zona di ipercomprato, riflettendo un momentum rialzista sostenuto. Nel frattempo, il MACD si sta restringendo ma continua a mostrare una divergenza rialzista, sottolineando la forza del trend ascendente prevalente. Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.