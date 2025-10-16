BTP ripresa, oggi l'Inflazione

Punti chiave - Oro sopra i 4220 dollari l'oncia



- Titoli di Stato in ripresa



- Azionario ancora in Test

Mercati ingessati sui massimi, i titoli di Stato si riprendono e calano i rendimenti mentre l'oro raggiunge nuovi record e supera i 4220 dollari l'oncia in una marcia infinita verso l'alto. La situazione tecnica risulta ancora in fase di test soprattutto sul Nasdaq, il Nikkei prosegue ancora la ripresa con un rialzo dell' 1% dopo il ribasso di venerdí scorso. Oggi l'inflazione italiana completa il quadro dell'inflazione in Europa, dato in uscita nella giornata di domani.



RIPRESA DEI TITOLI DI STATO



Calano drasticamente i rendimenti dei titoli di Stato con i nostri Btp che si avvicinano ai minimi di fine 2024, segnando cosí nuovi minimi di rendimento per quest'anno. Il fatto che i titoli di Stato vengano comprati alimenta ancor di piú l'ipotesi di una ricerca di sicurezza di fronte ai rialzi estremi dei mercati azionari che al momento risultano ancora in fase di test tecnici sui massimi. Ricordiamo che a breve ci sará anche la nuova emissione di un Btp Valore, proprio a ridosso dei minimi annuali pertanto sará importantissimo osservare quale sará il rendimento a ridosso dell'emissione di questo titolo tra il 20 e il 24 ottobre. Al di lá del singolo caso italiano, tutti i titoli di Stato hanno visto un ridimensionamento dei rendimenti con un ribasso generalizzato, come ad esempio quello del Gilt Uk che si é portato a ridosso del 4,5% di rendimento dai 4,75% dei giorni scorsi, oppure la discesa dei rendimenti del Bund che si porta sotto il 2,6% di rendimento. In sostanza, nel lungo termine i rendimenti si stanno aggiustando in base alle dinamiche dei tassi che per quest'anno sono stati solamente tagliati e i prossimi sono in arrivo anche da parte della Fed.



ORO, NUOVO RECORD



Unico asset che sta dimostrando una certa direzionalitá é sicuramente l'oro che di fatto prosegue un trend fortissimo al rialzo e che sembra non voler concludere qui la sua corsa. Ripetiamo, un trend é tale fino a prova contraria e nel caso dell'oro non abbiamo segnali ribassisti di breve, neanche osservando le dinamiche giornalierie. Il pericolo di vedere delle vendite massive e improvvise é alto per via della forte direzionalitá, pertanto si faccia attenzione alla dinamica intraday che risulterá fondamentale nel trovare un punto di appoggio per un eventuale movimento ribassista. L'argento rimane a ridosso dei 53 dollari, non aggiorna il record di martedí.



TEST PER IL NASDAQ



Nasdaq e non solo, per il momento anche S&P500 e gli altri indici europei si trovano ancora al di sotto dei massimi di venerdí scorso, giornata pessima per i mercati che hanno visto un forte selloff sulle parole di Trump relative ai dazi cinesi. Per il momento Nasdaq é ancora inchiodato sui massimi che abbiamo visto tra lunedí e martedi, un test importante che potrebbe vedere l'inizio di un altro ribasso consistente, un proseguimento tecnico di quello visto nella giornata di venerdi scorso. Per il momento in intraday non abbiamo ancora segnali importanti, si attenderá l'apertura del cash per valutare il caso. Sta di fatto che i mercati azionari, dopo la giornata di venerdí, hanno subito uno shock importante in termini di volatilitá, pertanto la situazione richiede molta attenzione soprattutto sulle dinamiche intraday.

