Calendario economico: cosa potrebbe muovere il mercato questa settimana? (03.08.2026)

La scorsa settimana è stata caratterizzata dalle riunioni delle principali banche centrali. La Federal Reserve, la Bank of England e la Bank of Japan hanno tutte deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. La decisione della Fed è stata naturalmente quella più attesa. Il mercato si aspettava una comunicazione più incisiva da parte del presidente della banca centrale, che ancora una volta ha evitato dichiarazioni interpretabili come una guida sulle prossime mosse di politica monetaria (forward guidance), provocando una nuova fase di debolezza del dollaro statunitense. Il prossimo banco di prova per il biglietto verde arriverà venerdì con la pubblicazione del report sul mercato del lavoro statunitense (Non-Farm Payrolls). Si tratta del dato macroeconomico più importante della settimana. Prima di allora verranno diffusi altri indicatori chiave sul mercato del lavoro USA: il report JOLTS (martedì), il dato ADP sull'occupazione privata (mercoledì) e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione (giovedì). Prosegue inoltre la stagione delle trimestrali. Tra gli appuntamenti principali della settimana troviamo: Lunedì: Palantir, Snap, Trump Media & Technology, ON Semiconductor

Palantir, Snap, Trump Media & Technology, ON Semiconductor Martedì: AMD, Lucid Group, Pfizer, SpaceX, Spotify, McDonald's

AMD, Lucid Group, Pfizer, SpaceX, Spotify, McDonald's Mercoledì: Walt Disney, Shopify, Uber, Beyond Meat, Eli Lilly, SanDisk

Walt Disney, Shopify, Uber, Beyond Meat, Eli Lilly, SanDisk Giovedì: Airbnb

Airbnb Venerdì: Under Armour, Take-Two Interactive, Wendy's 🌏 Principali pubblicazioni macroeconomiche Dopo una settimana intensa sul fronte delle banche centrali, il calendario della politica monetaria sarà decisamente più leggero. L'unica riunione prevista è quella della banca centrale della Repubblica Ceca (CNB), in programma giovedì, dalla quale non sono attese variazioni dei tassi di interesse. Come anticipato, l'attenzione degli investitori sarà concentrata soprattutto sul report NFP di venerdì. Dati inferiori alle attese potrebbero rafforzare le aspettative di una Federal Reserve più accomodante nei prossimi mesi. Nella prima parte della settimana sono invece previste principalmente le revisioni degli indici PMI. Poiché si tratta di revisioni e non di dati preliminari, il loro impatto sui mercati dovrebbe essere limitato. Fa eccezione il dato RatingDog della Cina, pubblicato leggermente più tardi rispetto agli altri indicatori: la prima lettura di luglio è stata diffusa durante la notte. Cina L'indice PMI manifatturiero RatingDog di luglio ha sorpreso negativamente, attestandosi a 50,9 punti contro un consenso di 52. È importante ricordare che in Cina gli indici PMI vengono pubblicati da due istituzioni differenti. L'indice S&P (RatingDog) offre una fotografia più accurata delle piccole e medie imprese private, concentrate soprattutto nelle regioni costiere e fortemente orientate all'export. L'indice NBS, invece, comprende principalmente grandi imprese statali dei settori dell'industria pesante e delle infrastrutture, maggiormente focalizzate sul mercato interno. Svizzera L'inflazione è scesa allo 0,4% a luglio. Il principale fattore alla base del rallentamento è stato il calo dei prezzi dei carburanti (-0,7% rispetto a giugno). Anche l'inflazione core, che esclude le componenti più volatili come energia e alimentari, rimane molto contenuta allo 0,3%, sostenuta anche dalla diminuzione dei prezzi di abbigliamento e calzature. A differenza di altre economie sviluppate, il mercato non considera un rialzo dei tassi in Svizzera entro la fine dell'anno come lo scenario di riferimento. 📆 Calendario macroeconomico Lunedì Eurozona – PMI manifatturiero (revisione, luglio) Ore: 09:00

Precedente: 52 Regno Unito – PMI manifatturiero (revisione, luglio) Ore: 09:30

Precedente: 52,8 Stati Uniti – PMI manifatturiero S&P (revisione, luglio) Ore: 14:45

Precedente: 53,8 Stati Uniti – ISM Manifatturiero (luglio) Ore: 15:00

Precedente: 53,3

Consenso: 53,9 Martedì Corea del Sud – Inflazione CPI (luglio) Ore: 00:00

Precedente: 3,2%

Consenso: 3,1% Stati Uniti – Bilancia commerciale (giugno) Ore: 13:30

Precedente: -77,6 miliardi di dollari

Consenso: -73 miliardi di dollari Stati Uniti – Ordini all'industria (giugno) Ore: 15:00

Precedente: -1,3%

Consenso: +0,2% Stati Uniti – JOLTS (giugno) Ore: 15:00

Precedente: 7.594 mila

Consenso: 7.504 mila 🗂️ Principali trimestrali in uscita TG Therapeutics (TGTX.US) – prima dell'apertura di Wall Street (BMO)

– prima dell'apertura di Wall Street (BMO) Palantir (PLTR.US) – dopo la chiusura di Wall Street (AMC)

– dopo la chiusura di Wall Street (AMC) Snap (SNAP.US) – dopo la chiusura di Wall Street (AMC)

– dopo la chiusura di Wall Street (AMC) Trump Media & Technology (DJT.US) – dopo la chiusura di Wall Street (AMC)

– dopo la chiusura di Wall Street (AMC) 3D Systems (DDD.US) – dopo la chiusura di Wall Street (AMC)

– dopo la chiusura di Wall Street (AMC) ON Semiconductor (ON.US) – dopo la chiusura di Wall Street (AMC) 📊 Tre mercati da monitorare USD/JPY Le stime elaborate sulla base dei dati della Bank of Japan suggeriscono che siano stati acquistati circa 8.450 miliardi di yen (equivalenti a circa 53 miliardi di dollari), quello che potrebbe rappresentare il più grande intervento giornaliero nella storia della banca centrale giapponese. Il cambio USD/JPY è sceso di oltre il 4%, tornando in area 156, livelli che non si vedevano dall'inizio di maggio. Petrolio Sabato sono emerse notizie su un attacco che, secondo Donald Trump, avrebbe dovuto essere "il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale". Successivamente, i leader della regione lo avrebbero convinto che un accordo fosse ormai vicino, portando alla cancellazione dell'operazione militare. Il Brent quota oggi poco sopra gli 83 dollari al barile, circa il 5% in meno rispetto a una settimana fa. EUR/USD Il dollaro continua il movimento ribassista iniziato dopo la riunione della Federal Reserve di mercoledì. Questa settimana affronterà un nuovo importante test con la pubblicazione dei Non-Farm Payrolls di venerdì. Prima di allora, l'attenzione degli investitori sarà rivolta all'ISM manifatturiero (oggi), al report JOLTS (domani), ai dati ADP (mercoledì) e alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione (giovedì).

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