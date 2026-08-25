Calendario economico: dati chiave dalla Germania e mercato immobiliare USA

Il sentiment dei mercati questa mattina è condizionato dai nuovi timori legati al ritmo della crescita economica nell’area euro e alla persistente inflazione. Gli investitori stanno valutando i dati PMI contrastanti pubblicati ieri, alla ricerca di ulteriori indicazioni sulle prossime mosse delle banche centrali. La seduta di oggi sarà caratterizzata da diverse importanti pubblicazioni macroeconomiche in Europa, tra cui il dato definitivo sul PIL tedesco e l’indice Ifo sul clima economico. Nel corso della giornata, l’attenzione si sposterà sugli Stati Uniti, dove i dati sul mercato immobiliare e l’indice di fiducia dei consumatori del Conference Board saranno sotto i riflettori e potrebbero aumentare la volatilità su EUR/USD e sugli indici di Wall Street. Principali dati dalla sessione asiatica La Reserve Bank of Australia (RBA) ha pubblicato i verbali della riunione di agosto, evidenziando un atteggiamento ancora prudente e orientato a una politica monetaria restrittiva, alla luce delle persistenti pressioni inflazionistiche, in particolare sul mercato del lavoro. Calendario macroeconomico 08:00 Germania – PIL definitivo su base trimestrale (q/q): Ultimo dato: 0,3%. Consensus: 0,2%. Precedente: 0,4%.

08:00 Germania – PIL definitivo su base annua (a/a), non destagionalizzato: Ultimo dato: 1,0%. Consensus: 0,9%. Precedente: 0,8%.

08:45 Francia – Indice di fiducia dei consumatori. Consensus: 87. Precedente: 86.

09:30 Svezia – Verbali della riunione della Riksbank.

09:30 Polonia – Tasso di disoccupazione. Consensus: 5,9%. Precedente: 5,8%.

10:00 Germania – Indice Ifo sul clima economico. Consensus: 87,1. Precedente: 86,6.

14:00 Ungheria – Decisione sui tassi di interesse. Consensus: 5,50%. Precedente: 5,75%.

14:00 Stati Uniti – Intervento del presidente della Fed di Richmond, Tom Barkin.

16:00 Stati Uniti – Vendite di nuove abitazioni. Consensus: 620.000. Precedente: 628.000.

16:00 Stati Uniti – Indice di fiducia dei consumatori del Conference Board. Consensus: 90,2. Precedente: 90,8.

16:00 Stati Uniti – Indice manifatturiero della Fed di Richmond. Consensus: 7. Precedente: 5.

22:00 Stati Uniti – Intervento del presidente della Fed di Richmond, Tom Barkin.

22:40 Stati Uniti – Scorte settimanali di petrolio greggio API. Consensus: +0,5 milioni di barili. Precedente: -0,33 milioni di barili. 3 mercati da monitorare EUR/USD – sotto i riflettori per i dati tedeschi della mattina, tra cui il PIL e l’indice Ifo sul clima economico, seguiti nel pomeriggio dai dati statunitensi sul mercato immobiliare e sulla fiducia dei consumatori.

– sotto i riflettori per i dati tedeschi della mattina, tra cui il PIL e l’indice Ifo sul clima economico, seguiti nel pomeriggio dai dati statunitensi sul mercato immobiliare e sulla fiducia dei consumatori. DAX (DE40) – sensibile all’indice Ifo sul clima economico e al dato definitivo sul PIL tedesco, che offriranno ulteriori indicazioni sullo stato di salute dell’economia e sulle prospettive della principale economia europea.

– sensibile all’indice Ifo sul clima economico e al dato definitivo sul PIL tedesco, che offriranno ulteriori indicazioni sullo stato di salute dell’economia e sulle prospettive della principale economia europea. Petrolio greggio (WTI/Brent) – il mercato sarà influenzato dal report serale sulle scorte API, oltre che dal sentiment generale sulla domanda nelle principali economie mondiali.

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