Calendario Economico: dati sul mercato del lavoro dagli Stati Uniti📄

Questa settimana, i report macroeconomici più importanti che attirano l'attenzione del mercato saranno i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. Mercoledì verrà pubblicato il rapporto ADP, mentre venerdì saranno diffusi i dati NFP (Non-Farm Payrolls). Inoltre, oggi verranno pubblicati i rapporti PMI manifatturieri per gli Stati Uniti, i paesi dell'Eurozona e il Canada.

Le aspettative degli analisti per i rapporti PMI indicano letture più basse nei paesi dell'Eurozona, ben al di sotto della soglia critica dei 50 punti. Al contrario, i PMI e gli ISM statunitensi dovrebbero mostrare un miglioramento rispetto al mese precedente (ottobre).

Le pubblicazioni sul mercato del lavoro di mercoledì e venerdì saranno attentamente osservate, poiché rappresentano gli ultimi dati disponibili prima della prossima decisione del FOMC a metà dicembre. Si prevede un miglioramento dell'occupazione rispetto alle letture di ottobre, in particolare per i dati NFP, con un aumento atteso del cambiamento occupazionale a 195.000 unità , rispetto alle 12.000 del mese scorso. Tuttavia, la bassa cifra di ottobre sarebbe stata influenzata da fattori eccezionali, come gli uragani.

Calendario dettagliato della settimana (orario CET):

02 dicembre, lunedì:

Tutto il giorno - Dati PMI per l'industria (principali economie mondiali).

01:30 - Australia, vendite al dettaglio per novembre.

02:45 - Cina, dati Caixin PMI per l'industria di novembre.

16:00 - USA, dati ISM PMI per l'industria di novembre.

03 dicembre, martedì:

08:30 - Svizzera, dati CPI per novembre.

16:00 - USA, dati JOLTS per ottobre.

22:40 - USA, dati API sulle scorte di petrolio.

04 dicembre, mercoledì:

Tutto il giorno - Dati PMI per i servizi (principali economie mondiali).

01:30 - Australia, dati PIL per il Q3.

11:00 - Eurozona, dati PPI per novembre.

14:00 - Eurozona, discorso di Lagarde.

14:15 - USA, dati ADP per novembre.

16:00 - USA, dati ISM per i servizi di novembre.

16:00 - USA, ordini di beni durevoli per ottobre.

16:30 - USA, report DOE sulle scorte di petrolio.

19:45 - USA, discorso di Powell.

05 dicembre, giovedì:

08:00 - Germania, ordini industriali per ottobre.

11:00 - Eurozona, vendite al dettaglio per ottobre.

13:30 - USA, rapporto Challenger per novembre.

14:30 - USA, richieste di sussidi di disoccupazione.

16:30 - USA, variazione delle scorte di gas naturale.

06 dicembre, venerdì:

Tutto il giorno - Discorsi di banchieri della Fed.

08:00 - Germania, produzione industriale per ottobre.

11:00 - Eurozona, dati PIL per il Q3.

14:30 - USA, dati NFP per novembre.

14:30 - Canada, dati sul mercato del lavoro per novembre.

16:00 - USA, dati UoM per dicembre.