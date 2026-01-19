Calendario economico: Davos e utili trimestrali di Wall Street 🔎

Lunedì 19 gennaio
-
tutto il giorno – festività bancaria negli Stati Uniti
-
tutto il giorno – inizio del Forum di Davos
-
03:00 – PIL, vendite al dettaglio e produzione manifatturiera in Cina
-
11:00 – Inflazione HICP nell’Area Euro
-
14:30 – Inflazione CPI in Canada
Martedì 20 gennaio
-
02:00 – Decisione sui tassi di interesse in Cina
-
08:00 – Inflazione PPI in Germania
-
08:00 – Dati sul mercato del lavoro nel Regno Unito
-
08:30 – Inflazione PPI in Svizzera
-
dopo la chiusura – Risultati Netflix
Mercoledì 21 gennaio
-
tutto il giorno – Discorso di Trump a Davos
-
08:00 – Inflazione CPI e PPI nel Regno Unito
-
08:30 – Discorso di Lagarde (BCE)
-
17:45 – Discorso di Lagarde (BCE)
-
22:40 – Dati API sulle scorte settimanali di petrolio negli Stati Uniti
Giovedì 22 gennaio
-
tutto il giorno – festività bancaria in Cina
-
01:30 – Dati sul mercato del lavoro in Australia
-
10:00 – Decisione della Norgesbank
-
10:00 – Dati su mercato del lavoro e industria in Polonia
-
13:30 – Verbali della BCE
-
14:30 – Dati su PIL USA e richieste di sussidi di disoccupazione
-
16:30 – Dati EIA sulle scorte di gas negli Stati Uniti
-
18:00 – Dati del Dipartimento dell’Energia USA sulle scorte di greggio
-
dopo la chiusura – Risultati Intel
Venerdì 23 gennaio
-
00:30 – Inflazione CPI in Giappone
-
02:00 – Decisione della Banca del Giappone
-
10:00 – Indici PMI di servizi e industria dell’Area Euro (gennaio)
-
11:00 – Discorso di Lagarde (BCE)
-
15:45 – Indici PMI di servizi e industria negli Stati Uniti (gennaio)
-
16:00 – Dati dell’Università del Michigan (gennaio)
