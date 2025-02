Calendario economico: decisione della BCE, PIL statunitense e richieste di disoccupazione sotto i riflettori del mercato

Gli investitori attendono la decisione della BCE e i dati economici dagli Stati Uniti.

I futures sugli indici USA salgono, mentre il sentiment dei mercati europei è positivo.

L’umore dei mercati resta ottimista nella sessione odierna, nonostante il tono leggermente più aggressivo del discorso di Powell di ieri. Il clima è sostenuto dai forti risultati di IBM e dal brillante report di Meta Platforms, che conferma come l’AI stia migliorando significativamente la redditività del colosso social.

I futures di Wall Street sono in rialzo, anche se Microsoft ha perso oltre il 4% nel trading after-hours. Nonostante abbia superato le attese, la crescita dei ricavi dal cloud è risultata inferiore alle previsioni, segnando un +31% su base annua rispetto al +31,8% atteso.

Gli investitori si concentrano sulla decisione della Banca Centrale Europea e sulle dichiarazioni di Christine Lagarde, che potrebbero aumentare la volatilità del cambio EUR/USD. Lo scenario di base prevede un tono accomodante, dato che i recenti dati macroeconomici europei indicano difficoltà economiche strutturali, soprattutto in Germania e Francia.

Calendario Economico (CET)

Francia – Spesa per consumi (dicembre): +0,7% su base mensile vs. +0,1% previsto, +0,3% precedente

Francia – PIL Q4 2024 (trimestrale): -0,1% vs. 0% previsto, +0,4% precedente (annuale: +0,7% vs. +0,8% previsto, +1,3% precedente)

Germania – Prezzi import/export:

Prezzi import: +2,0% su base mensile (previsto +1,9%, precedente +0,6%)

Prezzi export: +0,4% su base mensile (previsto +0,5%, precedente +0,9%)

Svizzera – Indice KOF Leading (dicembre): 101,6 vs. 100,15 previsto, 99,5 precedente

Spagna – Inflazione CPI (dicembre): +3,0% su base annua vs. +2,9% previsto, +2,8% precedente (mensile: +0,2% vs. -0,1% previsto, +0,5% precedente)

Germania – PIL Q4 2024 (10:00 CET): -0,1% trimestrale previsto vs. +0,1% precedente (-0,3% annuale vs. +0,1% precedente)

Eurozona – PIL preliminare Q4 2024 (11:00 CET): +1,0% annuo previsto vs. +0,9% precedente (trimestrale: +0,1% vs. +0,4% precedente)

Eurozona – Tasso di disoccupazione: 6,3% vs. 6,3% precedente

Eurozona – Decisione tassi BCE (14:15 CET): 2,75% previsto vs. 3% precedente

Conferenza stampa Christine Lagarde (14:45 CET)

Dati USA

Richieste di sussidi di disoccupazione (14:30 CET): 225K previsto vs. 223K precedente

Sussidi di disoccupazione continuativi: 1,901 milioni previsto vs. 1,899 milioni precedente

PIL USA Q4 2024 (14:30 CET): +2,6% previsto vs. +3,1% precedente

Indice dei prezzi del PIL (Q4): +2,5% annuo previsto vs. +1,9% precedente

Trimestrali

Prima dell’apertura dei mercati: Mastercard, UPS, Caterpillar

Dopo la chiusura: Intel, Visa