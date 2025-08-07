Calendario economico: decisione sui tassi di interesse della BoE, scorte all'ingrosso degli Stati Uniti (07.08.2025)

I dazi reciproci imposti da Donald Trump sono entrati in vigore a mezzanotte CET, ponendo fine a un periodo di incertezza record sulla direzione della politica commerciale statunitense. Anche se oggi, giovedì, sono attesi diversi dati macroeconomici importanti, parte dell’attenzione degli investitori sarà rivolta all’inasprimento delle tensioni tra Russia e Stati Uniti, nonché alle sanzioni verso i partner commerciali del Cremlino. L’evento più rilevante per il mercato valutario sarà senza dubbio la decisione sui tassi d’interesse della Bank of England. Il consenso prevede un taglio di 25 punti base al 4%, nonostante le persistenti pressioni inflazionistiche nel Regno Unito. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Dall’altra parte dell’Atlantico, negli Stati Uniti arriveranno i consueti dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione e sulle vendite all’ingrosso. È inoltre previsto l’intervento di Raphael Bostic, membro della Federal Reserve, noto per il suo tono piuttosto conservatore. Tra le società che pubblicheranno i risultati trimestrali oggi figurano: Warner Bros, Datadog, Peloton Interactive ed Eli Lilly. Calendario economico di oggi (orari in CET): 13:00 CET, Regno Unito – Verbali della riunione del MPC (Bank of England)

13:00 CET, Regno Unito – Decisione sui tassi di interesse (agosto) Previsione : 4,00%; Precedente : 4,25%

13:00 CET, Regno Unito – Voto del MPC (aumento-mantenimento-taglio) Previsione : 0-1-8; Precedente : 0-6-3

13:30 CET, Regno Unito – Discorso del governatore BoE Andrew Bailey

14:30 CET, USA – Costi unitari del lavoro (trimestre Q2) Previsione : +1,6%; Precedente : +6,6%

14:30 CET, USA – Produttività non agricola (trimestre Q2) Previsione : +1,9%; Precedente : -1,5%

14:30 CET, USA – Richieste settimanali di disoccupazione Nuove richieste : Previsione: 221.000; Precedente : 218.000 Media mobile 4 settimane : Precedente: 221.000 Richieste continuative : Previsione: 1,950 mln; Precedente : 1,946 mln

16:00 CET, USA – Vendite all’ingrosso (giugno) Precedente : -0,3% su base mensile

16:00 CET, USA – Scorte all’ingrosso (giugno) Previsione : +0,2% MoM; Precedente : -0,3% MoM

16:00 CET, USA – Discorso di Raphael Bostic (FOMC, Fed)

16:00 CET, Canada – Indice Ivey PMI (luglio) Previsione : 55,2; Precedente : 53,3

19:00 CET, USA – Dati sul PIL (modello GDPNow della Fed di Atlanta, Q3) Previsione : 2,5%; Precedente : 2,5%

19:00 CET, USA – Asta di titoli di Stato a 30 anni Precedente : 4,889%

22:00 CET, USA – Discorso del Presidente Donald Trump

22:30 CET, USA – Bilancio della Federal Reserve Precedente : 6.643 miliardi USD



Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.