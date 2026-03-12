Grafico del giorno: EURUSD – Perché l'euro sta perdendo terreno rispetto al dollaro?

La coppia EURUSD resta sotto pressione ribassista, quotando intorno a 1,1530 USD per euro. I movimenti di prezzo di oggi sono influenzati sia dall’incertezza globale sia da fattori macroeconomici su entrambi i lati dell’Atlantico. Gli investitori seguono da vicino gli sviluppi geopolitici, il mercato delle materie prime e i commenti delle banche centrali, alla ricerca di indizi sulla futura direzione della politica monetaria. Cosa sta muovendo l’EURUSD oggi? 1. Fuga verso il dollaro come bene rifugio

L’incertezza globale continua a sostenere il dollaro USA. Di fronte a tensioni geopolitiche e volatilità dei mercati finanziari, gli investitori scelgono il USD come bene rifugio. Questo mantiene il euro sotto pressione, impedendo alla coppia EURUSD di riprendersi anche in presenza di dati neutrali dell’area euro. Una nuova ondata di rischio, come un peggioramento della situazione geopolitica in Medio Oriente, potrebbe aumentare ulteriormente la domanda di dollari nel breve periodo, limitando la forza dell’euro. 2. Shock delle materie prime e geopolitica

L’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime sta incrementando i costi per le economie dell’area euro, esercitando pressione al rialzo sull’inflazione. Allo stesso tempo, le tensioni politiche in diverse parti del mondo mantengono alta l’avversione al rischio, sostenendo il dollaro USA. La combinazione di questi fattori rende l’euro meno attraente, e il mercato si aspetta che l’EURUSD possa testare nuovi minimi nel breve periodo. 3. Mercati in attesa di un tono restrittivo della BCE

Alcuni membri della Banca Centrale Europea hanno sottolineato la necessità di mantenere una politica monetaria restrittiva in risposta all’aumento dell’inflazione. Tali dichiarazioni offrono supporto temporaneo all’euro, poiché i mercati vedono una ridotta probabilità di ulteriori tagli dei tassi. Tuttavia, contro un dollaro forte, l’effetto globale è limitato e anche un tono più restrittivo della BCE difficilmente invertirà l’attuale trend ribassista dell’EURUSD. 4. Debolezza tecnica dell’EURUSD

L’EURUSD resta sotto le principali medie mobili, indicando un vantaggio per i venditori. Gli indicatori di momentum e i livelli di supporto tecnico suggeriscono che eventuali tentativi di rimbalzo dell’euro potrebbero essere di breve durata. 5. Mercato in attesa dei dati PCE di venerdì

Dopo la pubblicazione dell’CPI statunitense di ieri, in linea con le attese degli analisti ma superiore al livello desiderato dalla Federal Reserve, gli investitori si concentrano ora sui dati del PCE (Personal Consumption Expenditures) previsti per venerdì. Il PCE è l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed e il suo dato potrebbe influenzare le decisioni sui tassi di interesse. Un PCE più alto del previsto potrebbe rafforzare ulteriormente il dollaro, mentre dati più deboli potrebbero dare all’euro una possibilità di rimbalzo correttivo nel breve periodo.

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