Calendario economico: i dati NFP muoveranno il mercato? (07.08.2026)

È stata una settimana tranquilla dal punto di vista macroeconomico. Non è un segreto che le revisioni degli indici PMI, l'inflazione svizzera o la decisione sui tassi di interesse della Banca Nazionale Ceca non abbiano suscitato particolare entusiasmo tra gli investitori.
Né i dati JOLTS né quelli ADP hanno generato una significativa volatilità sui mercati. In condizioni normali, questi indicatori sono considerati un utile complemento ai Non-Farm Payrolls (NFP) piuttosto che una fonte primaria di volatilità. Questo aspetto è particolarmente rilevante perché i primi vengono pubblicati con un ritardo di un mese (mercoledì sono stati diffusi i dati relativi a giugno, e non a luglio come nel caso degli altri indicatori sul mercato del lavoro), mentre i secondi, dopo il periodo della pandemia, hanno perso una forte correlazione con gli NFP e hanno quindi ridotto la loro rilevanza.
La sigla "NFP" è già comparsa due volte in questo testo. Non per caso. Si tratta senza dubbio del dato macroeconomico più importante della settimana e sarà molto probabilmente una delle parole più ricorrenti nelle analisi pubblicate oggi (e sicuramente l'acronimo più utilizzato).
Ricordiamo che il report viene pubblicato quasi sempre il primo venerdì del mese alle 13:30. Anche questa volta non farà eccezione.
Il dato dovrebbe mettere in secondo piano i risultati societari pubblicati prima dell'apertura della sessione statunitense. Non sarà particolarmente difficile, considerando che i grandi gruppi che hanno comunicato i risultati del secondo trimestre nella prima parte della settimana oggi non presenteranno nuovi report. Le pubblicazioni di Under Armour, Take-Two Interactive e Wendy's dovrebbero essere quelle che attireranno maggiormente l'attenzione.
Cosa sapere prima degli NFP di luglio?
Poiché la Federal Reserve deve tenere conto sia della stabilità dei prezzi sia del massimo livello di occupazione, eventuali segnali di raffreddamento del mercato del lavoro statunitense potrebbero portare a un ulteriore orientamento accomodante (dovish) nelle aspettative sul futuro percorso dei tassi di interesse negli Stati Uniti.
I dati ADP e JOLTS pubblicati questa settimana sembrano indicare in parte questa direzione: entrambi i valori sono risultati inferiori alle aspettative del mercato. Come già accennato, tuttavia, si tratta di dati che, in condizioni normali, hanno un'importanza secondaria (come l'ADP) oppure vengono pubblicati con un ritardo significativo (come il JOLTS).
Figura 1: NFP e componente occupazionale dell'indice ISM PMI (2020-2026).
Fonte: Team di ricerca di XTB, 07.08.2026
Gli economisti, invece, negli ultimi anni hanno mostrato una certa tendenza a sottostimare il numero di nuovi posti di lavoro creati nei settori non agricoli. Il dato NFP è risultato migliore delle aspettative in ben 35 degli ultimi 50 mesi. Inoltre, nonostante il dato debole di giugno (57.000 nuovi occupati), la media mobile a tre mesi rimane su un livello solido (111.000).
Principali pubblicazioni macroeconomiche
Giovedì
Stati Uniti
I dati pubblicati ieri sono risultati coerenti con un quadro del mercato del lavoro caratterizzato da pochi licenziamenti, ma anche da un basso livello di nuove assunzioni (low fire - low hire).
- Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono risultate inferiori al consenso (199.000), portando la media mobile a quattro settimane allo stesso livello.
- Inoltre, il rapporto Challenger Job Cuts ha mostrato una diminuzione dei licenziamenti pianificati dalle aziende, scesi a 33.400, il livello più basso da luglio 2024.
Repubblica Ceca
La Banca Nazionale Ceca ha mantenuto invariati i tassi di interesse nella riunione di ieri (3,75%). La decisione era ampiamente attesa. Tuttavia, il mercato si aspettava che, dopo il rialzo dei tassi di giugno, la banca mantenesse una comunicazione più aggressiva (hawkish), anche alla luce di fattori come l'aumento dei salari, la dinamica del credito e un'inflazione core nei servizi ancora persistente, vicina al 3%.
La conferenza del governatore Ales Michl ha avuto invece un tono inaspettatamente accomodante (dovish). Il governatore ha dedicato particolare attenzione ai rischi di rallentamento economico, inclusi i conflitti in Ucraina e Medio Oriente.
- I mercati hanno ridotto le aspettative di rialzi dei tassi, portandole a meno di un aumento entro la metà del 2027.
Calendario macroeconomico
Venerdì
- Messico: Inflazione CPI (luglio)
- Orario: 13:00
- Precedente: 3,4%
- Consenso: 3,1%
- USA: NFP – Variazione dell'occupazione nei settori non agricoli (luglio)
- Orario: 13:30
- Precedente: 57.000
- Consenso: 85.000
- USA: Crescita dei salari (luglio)
- Orario: 13:30
- Precedente: 3,5%
- Consenso: 3,5%
- USA: Tasso di disoccupazione (luglio)
- Orario: 13:30
- Precedente: 4,2%
- Consenso: 4,2%
- Canada: Crescita dei salari (luglio)
- Orario: 13:30
- Precedente: 3,7%
- USA: Aspettative di inflazione dei consumatori a 1 anno (luglio)
- Orario: 16:00
- Precedente: 3,7%
- Rapporto CFTC
- Orario: 20:30
Risultati societari
- Canopy Growth Corporation ($CGC.US) – Prima dell'apertura dei mercati (BMO)
- Under Armour ($UAA.US) – Prima dell'apertura dei mercati (BMO)
- Oklo ($OKLO.US) – Prima dell'apertura dei mercati (BMO)
- Take-Two Interactive Software ($TTWO.US) – Prima dell'apertura dei mercati (BMO)
- Wendy's ($WEN.US) – Prima dell'apertura dei mercati (BMO)
- Vistra ($VST.US) – Prima dell'apertura dei mercati (BMO)
- Riot Platforms ($RIOT.US) – Dopo la chiusura dei mercati (AMC)
- Phunware ($PHUN.US) – Dopo la chiusura dei mercati (AMC)
- Globus Maritime ($GLBS.US) – Dopo la chiusura dei mercati (AMC)
- Sharplink Gaming ($SBET.US) – Dopo la chiusura dei mercati (AMC)
3 mercati da monitorare
- PETROLIO: I prezzi di petrolio e gas stanno salendo nonostante i progressi nei negoziati tra Iran e Oman. Nell'ambito dell'accordo in discussione con l'Oman per la gestione dello Stretto di Hormuz, l'Iran punta a introdurre un divieto totale al transito delle navi statunitensi e israeliane e un nuovo sistema di tariffe che includa i costi assicurativi e ambientali. Inoltre, Teheran chiede che i Paesi considerati ostili paghino un indennizzo speciale in cambio del ripristino delle rotte marittime.
- EUR/USD: È attesa la pubblicazione del dato chiave sugli NFP per la principale coppia valutaria. Se il dato dovesse risultare solido, l'EUR/USD potrebbe tornare nuovamente sotto il livello di 1,15. Un ulteriore aumento dei prezzi del petrolio potrebbe inoltre sostenere il dollaro.
- US100: Anche per il mercato azionario statunitense il dato NFP di oggi avrà un ruolo molto importante. Dopo un inizio settimana molto positivo, l'indice ha restituito parte dei guadagni ottenuti grazie al ritorno di un sentiment relativamente positivo nei confronti delle società del comparto dei semiconduttori.
US OPEN: Rimbalzo modesto all'ombra di un mercato del lavoro debole
Dati NFP ben al di sotto delle attese! 🚨EUR/USD in forte rialzo 📈
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