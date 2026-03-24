Calendario economico - I dati PMI al centro dell'attenzione mentre il petrolio riprende a salire

Sebbene il calendario economico odierno sia più ricco rispetto a ieri, i mercati globali restano legati agli sviluppi in Medio Oriente. Nonostante l’ultimatum di cinque giorni di Donald Trump per un accordo diplomatico, gli attacchi notturni alle infrastrutture energetiche iraniane hanno riacceso il rally del petrolio. In precedenza, la sessione asiatica ha fornito una serie di dati dal Giappone più deboli del previsto. Il PMI manifatturiero preliminare di marzo è sceso a 51,4, deludendo le stime di consenso che prevedevano un rimbalzo a 53,2. Inoltre, l’inflazione CPI nazionale si è raffreddata inaspettatamente all’1,3% su base annua, in calo dall’1,5% di febbraio. Tuttavia, gli analisti ritengono che la Bank of Japan resti sulla buona strada per un rialzo dei tassi ad aprile, dato il significativo effetto di trasmissione dell’attuale shock energetico sui prezzi domestici. Calendario economico (orari CET – consenso Reuters) 08:15 – Francia: PMI manifatturiero flash (Previsto: 49,4; Precedente: 50,1)

08:15 – Francia: PMI servizi flash (Previsto: 49,2; Precedente: 49,6) 08:30 – Germania: PMI manifatturiero flash (Previsto: 49,6; Precedente: 50,9)

08:30 – Germania: PMI servizi flash (Previsto: 52,5; Precedente: 53,5) 09:00 – Area Euro: PMI manifatturiero flash (Previsto: 49,4; Precedente: 50,8)

09:00 – Area Euro: PMI servizi flash (Previsto: 51,1; Precedente: 51,9) 10:30 – Regno Unito: PMI manifatturiero flash (Previsto: 50,0; Precedente: 51,7)

10:30 – Regno Unito: PMI servizi flash (Previsto: 52,8; Precedente: 53,9) 13:30 – USA: Costo del lavoro unitario Q4 (Previsto: 2,8% QoQ; Precedente: -1,9% QoQ)

13:30 – USA: Produttività non agricola Q4 (Previsto: 2,8% QoQ; Precedente: 4,9% QoQ) 14:45 – USA: PMI manifatturiero flash (Previsto: 51,5; Precedente: 51,6)

14:45 – USA: PMI servizi flash (Previsto: 52,0; Precedente: 51,7) 21:30 – USA: Scorte di petrolio API (Precedente: 6,6 mln barili) Possibili reazioni del mercato PMI flash (Area Euro, Germania, UK)

Forniscono la prima fotografia della salute economica del mese in corso. Con EURUSD attualmente in area 1,16, un dato significativamente inferiore alle attese per il manifatturiero tedesco o dell’Eurozona (soprattutto se scende ulteriormente sotto la soglia di contrazione di 50,0) potrebbe innescare una brusca vendita dell’euro, mentre i mercati riconsiderano il percorso della BCE. Costo del lavoro unitario USA & Produttività

Nell’attuale contesto di tassi “higher for longer”, la Fed è estremamente focalizzata sulle pressioni inflazionistiche. Un dato sui costi del lavoro unitari superiore alle attese (2,8%) suggerirebbe che l’inflazione da salari resta una minaccia, probabilmente rafforzando ulteriormente il dollaro contro le principali valute. Report API sulle scorte di petrolio

Alla luce degli attacchi notturni in Iran e della situazione fragile nel Golfo Persico, i dati settimanali sulle scorte saranno osservati con attenzione. Un calo delle scorte (“draw”) fornirebbe ulteriore supporto fondamentale all’attuale rally dei prezzi del petrolio.

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