🚩 Il Bitcoin scivola in un contesto di debolezza ciclica del mercato delle criptovalute

Bitcoin è sceso oggi sotto i 73.000 dollari nonostante il continuo rialzo dei mercati azionari, rafforzando la debolezza stagionale spesso osservata prima del periodo estivo. Allo stesso modo, il 2026 si sta finora rivelando impegnativo per il settore delle criptovalute nel suo complesso. Sui, la blockchain a basse commissioni sviluppata da Mysten Labs, ha sospeso l’elaborazione delle transazioni per il secondo giorno consecutivo, alimentando ulteriori preoccupazioni sul comparto. Il prezzo di Bitcoin si è ora avvicinato alla media mobile esponenziale (EMA) a 200 settimane. Guardando ai precedenti cicli di mercato, BTC ha scambiato al di sotto di questo livello durante il crollo di marzo 2020, nel mezzo del mercato ribassista del 2022 e nuovamente a febbraio 2026. Un ritorno sotto i 72.000 dollari potrebbe segnalare una rinnovata debolezza del mercato e aumentare la probabilità di un retest dei minimi locali intorno ai 60.000 dollari. Se Bitcoin non riuscisse a recuperare momentum e a rimbalzare verso gli 80.000 dollari nel breve termine, uno scenario ribassista diventerebbe sempre più plausibile. I recenti dati on-chain di CryptoQuant indicano un calo significativo dell’attività di acquisto da parte delle whale, un pattern già osservato durante la fase di debolezza ciclica della primavera del 2022. I rialzisti devono dimostrare rapidamente forza per alleviare la pressione sul “re delle criptovalute”. Grafico Bitcoin (timeframe W1) Fonte: xStation5

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