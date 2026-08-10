Calendario economico: i mercati si risvegliano dopo un fine settimana di stallo geopolitico🚢

Cosa vale la pena monitorare oggi?

Il calendario macroeconomico di oggi è molto scarno (l’unico appuntamento è la decisione del Comitato di politica monetaria della Romania alle 14:00), quindi è la geopolitica a guidare i mercati. Il Brent sale verso gli 84 dollari al barile dopo che l’Iran ha inasprito le condizioni per la riapertura dello Stretto di Hormuz (revoca delle sanzioni, fine del blocco e sospensione delle operazioni militari). Inoltre, l’attacco a una nave collegata ad ADNOC e quello degli Houthi contro la raffineria di Aramco a Jazan stanno aprendo un vero e proprio secondo fronte nel conflitto.

La volatilità è attualmente evidente su alcuni strumenti selezionati, poco prima dell’apertura della sessione europea. Fonte: xStation

Trump si sta concentrando sulla pressione economica piuttosto che su nuovi attacchi aerei, riducendo le possibilità di un accordo sullo Stretto di Hormuz. La BOJ sta segnalando il rischio di un’inflazione eccessiva e la possibilità di un rialzo dei tassi a settembre: lo yen è leggermente più debole, mentre le altre valute si muovono all’interno di range ristretti. I mercati azionari asiatici sono in rialzo dopo i dati più deboli del mercato del lavoro statunitense di venerdì, che hanno ridimensionato le aspettative di rapidi rialzi dei tassi da parte della Fed.

Apertura dei mercati europei e prospettive settimanali – calendario societario

I futures sul DAX e sull’Euro Stoxx 50 indicano un’apertura leggermente positiva, nonostante il rialzo dei prezzi del petrolio.



La settimana entra nel vivo mercoledì (CPI: Germania/USA) e giovedì (CPI: Polonia, PIL: Regno Unito), per poi concludersi venerdì con i dati provenienti da USA ed Eurozona. Fonte: XTB

Tra le principali società che pubblicheranno i risultati questa settimana figurano Cisco e Applied Materials. Fonte: XTB