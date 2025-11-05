Calendario economico: i principali dati macroeconomici da Europa e Stati Uniti al centro dell'attenzione dei mercati (05.11.2025)

La sessione odierna si concentra su importanti dati macroeconomici provenienti sia dall’Europa sia dagli Stati Uniti, che potrebbero orientare i mercati in vista di ulteriori decisioni di investimento. In Europa, l’attenzione dei mercati è principalmente rivolta ai PMI del settore servizi di Spagna, Italia, Francia, Germania, Svezia e dell’intera eurozona. Questi dati permetteranno di valutare le condizioni economiche attuali della regione, le dinamiche del settore servizi e i potenziali rischi per la crescita. I mercati osserveranno i PMI nel contesto dei trend globali, in particolare del settore servizi, sensibile alle variazioni della domanda e del sentiment dei consumatori. Negli Stati Uniti, l’attenzione dei mercati è rivolta al rapporto ADP sull’occupazione nel settore privato e all’indice ISM dei servizi. Queste pubblicazioni forniranno indicazioni sul mercato del lavoro e sull’attività economica, informazioni particolarmente rilevanti in un contesto di shutdown governativo USA, che aumenta incertezza e volatilità sui mercati finanziari. Prosegue inoltre la stagione degli utili societari statunitensi, che influenza ulteriormente le fluttuazioni nei settori tecnologico e finanziario. I mercati analizzeranno attentamente questi dati per valutare sia le condizioni economiche attuali sia le possibili implicazioni per la politica monetaria nei prossimi mesi. Indicatori più forti del previsto potrebbero aumentare l’appetito per il rischio e sostenere gli asset ciclici, mentre letture più deboli potrebbero aumentare l’avversione al rischio e spingere la domanda verso asset rifugio come titoli di Stato o franco svizzero. Calendario odierno (CET) 08:00 – Germania: Ordini industriali di settembre s.a. (m/m): 1,1% (previsto 1%; precedente -0,4%)

n.s.a. (y/y): 1,5%

w.d.a. (y/y): -4,3% (precedente 2,1%) 08:45 – Francia: Produzione industriale m/m di settembre: 0,1% (precedente -0,7%) 09:00 – Repubblica Ceca: CPI preliminare (ottobre) m/m: 0,3% (precedente -0,6%)

y/y: 2,3% 09:15 – Spagna: Services PMI (ottobre): 54,6 (precedente 54,3) 09:30 – Svezia: Decisione sul tasso d’interesse (novembre): 1,75% (invariato) 09:45 – Italia: Services PMI (ottobre): 53 (precedente 52,5) 09:50 – Francia: Financial Services PMI (ottobre): 47,1 (precedente 48,5) 09:55 – Germania: Financial Services PMI (ottobre): 54,5 (precedente 51,5) 10:00 – Eurozona: Financial Services PMI (ottobre): 52,6 (precedente 51,3)

10:00 – Italia: Vendite al dettaglio s.a. m/m (settembre): 0,2% (precedente -0,1%) 10:30 – Regno Unito: Financial Services PMI (ottobre): 51,1 (precedente 50,8) 11:00 – Eurozona: Producer Price Index PPI (settembre) m/m: -0,1% (precedente -0,3%)

y/y: -0,2% (precedente -0,6%) 11:00 – Germania: Intervento pubblico del Presidente della Bundesbank Joachim Nagel 13:00 – USA: Domande di mutui settimanali: 7,1% 14:00 – Ungheria: Verbale riunione NBH (ottobre) 14:15 – USA: Rapporto ADP sull’occupazione (ottobre): 28k (precedente -32k) 15:45 – USA: Financial Services PMI (ottobre): 55,2 (precedente 54,2) 16:00 – USA: ISM Services Report (ottobre) ISM Services Index: 50,7 (precedente 50)

Business Activity Index: 49,9

Employment Index (ISM Services): 47,2

Prices Paid Index: 69,4 16:00 – Polonia: Dichiarazione MPC (novembre) 16:30 – USA: Variazione settimanale scorte petrolifere Crude Oil Change: +1 milione bbl (precedente -6,86 milioni bbl)

Gasoline Change: -1,1 milioni bbl (precedente -5,94 milioni bbl)

Distillates Change: -2 milioni bbl (precedente -3,36 milioni bbl) Calendario utili societari Prima dell’apertura di Wall Street: Novo Nordisk

McDonald’s Corporation Dopo la chiusura di Wall Street: Qualcomm Incorporated

Arm Holdings

Applovin Corporation

